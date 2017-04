Hlavní adept na Džina v hrané verzi Aladina? Will Smith!

20.4.2017 /16:30/

Tvůrci hrané verze Aladina čelí velké výzvě - musí nahradit nenahraditelného Robina Williamse, který v původní verzi úžasně nadaboval postavu Džina.

Fyzicky se možná roli Džina nabízí Dwayne Johnson, studio by ale rádo vsadilo na Willa Smithe. Vzhledem k tomu, že herec nejednou v kariéře prokázal, že mu to slušně kecá, mohl by v roli odvést slušný výkon. Je ale otázkou, zda je opravdu nejlepší volbou (osobně bych byl raději, kdyby byl pro Džina angažován někdo, kdo má zkušenosti jako stand-up komik).

Ruka zatím není v rukávě, studio se Smithem teprve vyjednává. V tuhle chvíli ani netuším, do jaké míry bude Džin v hrané verzi skutečný a kolik toho obstará CGI. Ostatně, v tuhle chvíli nemá hraný Aladin ani datum premiéry. Snímek natočí pro Disneyho režisér Guy Ritchie (Sherlock Holmes).