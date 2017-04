Odkaz hororového průkopníka Lovecrafta ožije ve 3D filmu Psychopompos

12.4.2017 /17:30/

Americký spisovatel H.P. Lovecraft, který inovativně přistupoval k fantasy, sci-fi a hororu, svým dílem inspiroval všemožné tajuplné spolky, ale též filmaře. U jeho jména najdete přes 120 snímků, jejichž vznik podnítil. Nově se přidává česká režisérka Lucie Gukkertová. Podle Lovecraftova příběhu ve verších Psychopompos natočila stejnojmenný studentský film ve 3D.

Kdo je Psychopompos? Mytologická postava, která lidské duši pomáhá překročit práh fyzického těla do posmrtného života. Může jít o klidnéh průvodce i o násilníka, který duši vytrhne z umírajícího těla. Tvůrci filmu příběh situovali do české vesnice na začátek 19. století, nad níž se tyčí děsivý hrad. V tom žije tajemná Madam (Riwaa Nerona) a Sir De Blois (Jared Doreck). Ovládají temné síly, proti kterým bude bojovat Maxmilián (Martin Hudec), jeho matka Světlana (Michaela Dolinová), aby ochránili malého syna Jana (Joel Sidon).

Autoři projektu rozjeli před natáčení crowdfundingovou kampaň, v níž vybrali přes 110 tisíc korun a rozhodli se snímek natočit ve 3D. S nápadem točit film ve 3D přišel kameraman Adam Hanus, který se snímkem absolvuje na písecké akademii. „Natáčet absolventský snímek ve 3D mi přišlo zajímavé právě kvůli složitosti celého procesu natáčení. Rád přijímám výzvy a tak jsem si řekl, že i toto by mohla být jedna z mnoha.“ Nepřepočítal se?

„Natáčení bylo poměrně složité. Vzhledem k tomu, že se jednalo o studentský projekt, všichni, kteří se podíleli na natáčení, tak činili bez nároku na honorář. Vzhledem k tomu, že se natáčelo více jak 10 dnů, lidé se kvůli časovým možnostem i nemožnostem střídali a tak se kamerový štáb i další členové často měnili. Museli jsme si znovu a znovu všichni zvykat na nové lidi kolem sebe a na tempo, kterým se nese natáčení ve 3D. A to samozřejmě celý proces ještě více zpomaluje. Každý záběr je třeba poctivě změřit, vypočítat hloubku prostorového efektu a nastavit rig. To samozřejmě chvíli trvá. O výměně objektivů ani nemluvě. Obrovskou pomocí tak byla podpora stereografa Petra Kašpara, který byl s námi po celou dobu natáčení.“

Sdílel nadšení studentů filmové školy? „Já říkám, že film ve 3D znamená třikrát tolik problémů,“ komentuje Kašpar. „Suplujeme dvě oči člověka, takže jsou tu dvě kamery. Na svět se díváme dvěma očima a díky tomu vzniká prostorový vjem, dvě kamery dělají v zásadě to samé.“ V České republice zatím mnoho 3D snímků nevzniklo a kvůli náročnosti natáčení jich ubývá také v zahraničí. „Poté, co vznikl Avatar, byl velký boom a natočilo se několik filmů v poctivém 3D, ale dneska, když jde člověk do kina na 3D, z devadesáti procent jsou to filmy, které byly točené ve 2D a jsou pak jen postprodukčně upravované,“ vysvětluje Kašpar.

Natáčení Psychopompa probíhalo na hradě Točník, na Dlaskově statku u Turnova, v lesích v okolí Voděradských Bučin nebo v pražských ateliérech společnosti Three Brothers Production. O rekvizity se postaral zkušený scénograf Oleg Petrov, který se podílel na filmech jako je například Czech Made Man nebo Piko. Ve filmu se též objeví celá řada zvířat - koně, krajta nebo vlkodlak. Ten byl prací profesionálního maskéra.

Po prezentaci na škole a slavnostní premiéře se Psychopompos podívá do světa. Produkční tým už zajistil účast na několika festivalech včetně amerického, který se věnuje odkazu vizionáře H.P. Lovecrafta. Skýtá se i možnost uvést snímek na přehlídkách věnujících se ryzím 3D projektům.