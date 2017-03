Kdo bude nový Dr. Dolittle? Robert Downey Jr.!

21.3.2017 /09:00/

V Hollywoodu zkrátka nevydrží žít bez doktora Dolittlea, který začal jednoho krásného dne rozumět řeči zvířat. Poprvé se s ním diváci setkali v roce 1967, kdy si veterináře Johna Dolittlea zahrál ve své době populární Rex Harrison.

Dnešním divákům je nicméně známější verze z roku 1998, v níž doktorský plášť oblékl Eddie Murphy. Snímek slavil úspěch (294 milionů dolarů celosvětově) a o tři roky později se dočkal o něco vlažněji přijatého pokračování. Poté Murphy pověsil plášť na hřebík a následovalo několik zapomenutých sequelů určených přímo na video. A protože v Hollywoodu neradi nechávají úspěšné značky dlouho spát, doktor s hromadou (nejen) čtyřnohých pacientů se vrátí do kin ve filmu The Voyage of Doctor Dolittle.

Dobrou zprávou je, že si hlavní roli zahraje sympaťák Robert Downey Jr., který si v posledních letech blbé projekty nevybírá. Ještě zajímavější je, že film natočí Stephen Gaghan, scenárista/režisér dramat Syriana a Zlato.

Obvykle remaky důvěru nebudí, nový Dr. Dolittle ale dostal natolik zajímavý tým, že si bez debat nějakou tu pozornost zaslouží. Snímek vznikne pod hlavičkou společnosti Universal, datum premiéry známé zatím není.