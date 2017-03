Co se NEstalo na Českých lvech aneb Hulík nemá Svobodu

6.3.2017 /12:00/

Letošní ročník Českého lva se neplánovaně, jak pohotově podotkla moderátorka Adéla Banášova, změnil na Ceny Masaryka. To ale není zdaleka to jediné, co nyní "hýbe internetem". Zatímco spornému vítězství Masaryka v řadě kategorií (Nejlepší scénář, vážně?) se bude věnovat samostatný článek kolegy Lukáše Krále, já se zaměřím na dvě jiné situace, které s letošním ročníkem Českých lvů souvisí a přesto se o nich (minimálně zatím) v médiích moc nemluví.

Co se na Lvech NEstalo 1 - A ty nám taky vyHulíkuj

První zajímavá situace byla nepatrně naznačena (ale dostatečně nerozvedena) během předávání ceny pro nejlepší dramatický seriál. Několikrát z úst výherců zazněla chvála na scenáristu oceněné Pustiny Štěpána Hulíka, který na pódiu absentoval. Divák mohl mít pocit, že se Hulík zkrátka nemohl dostavit. On se však nedostavil na protest proti ČFTA.

Zápletka je následující - protest mířil proti tomu, že ČFTA v případě nejlepšího dramatického seriálu nominuje pouze režiséra a producenta díla. Scénář pro ČFTA v tu chvíli nehraje roli, což je otázkou do diskuze, zda jde/nejde o správný postup. Scenáristů je totiž zpravidla u projektu několik, nemluvě o tom, že při natáčení dojde k řadě změn a výsledné dílo klidně může původní scénář připomínat jen z poloviny (což ale nebude případ detektivní Pustiny, kde by podobný styl natáčení narušil strukturu díla).

Ne(d)oceněný Štěpán Hulík

Na téhle situaci se každopádně dobře prezentuje určitá "malost" (či připosranost, chcete-li) našeho národa. Zatímco v zahraničí by podobný (ať třeba sebezbytečnější) protest vyvolal u kolegů alespoň nějakou odezvu a zastání, naši filmaři, nejspíš pod tíhou obav z toho, aby si náhodou nerozházeli vztah s ČFTA, svorně mlčí. O médiích, které s bulvární lačností řeší raději to, kdo měl na Lvech horší šaty, nemluvě. Je to ohromná škoda. Právě téma, zda si zaslouží scenárista podobného projektu, aby byl za svou práci oceněn, by mělo v diskuzi v rámci Českých lvů rezonovat.

Ale ne, raději mluvme o tom, že Adéla Banášová prožila "hororový let" z Bratislavy, během něhož cizímu Němci držela ruku. Snad bude v pořádku!

Traumatizovaná ruka Adély Banášové

Co se na Lvech NEstalo 2 - Konec mediální Svobody

Sem tam se stane, že se nějaký český novinář dostane do křížku s producenty filmu. Nebývá to moc často, ale stává se to. Martin Svoboda, filmový recenzent a spolupracovník Aktuálně.cz, to dokázal v souvislosti s filmem Masaryk, jehož recenzi publikoval 25. prosince loňského roku.

Tehdy měl Masaryk speciální týdenní uvedení pro platící veřejnost v Praze. Smyslem (před)premiéry bylo, aby film mohl na letošních Lvech bojovat o sošky a udělat si tak před oficiálním uvedením reklamu. Martin Svoboda chtěl vydat recenzi na Masaryka v den (před)premiéry a dohodl se proto s jedním z členů štábu, a mu hotový snímek pustil dříve. Recenze ráno skutečně vyšla a tím bychom mohli příběh uzavřít. Nebýt producentů filmu a ČFTA.

Martin Svoboda - muž, který prozradil příliš málo

Mezi svátky udivená produkce Masaryka Martinovi volala, kde film viděl. On jim podal vysvětlení a znovu jsme v bodě možného ukončení příběhu. Jenže produkci to nestačilo. Když začátkem února recenzent požádal ČFTA o akreditaci na České lvy, ta mu ji zamítla proto, že dostatečně nevysvětlil, kde viděl film Masaryk. Proč by ČFTA vůbec pro podobný důvod zamítala akreditaci? Těžko říct, s filmem Masaryk oficiálně nemá nic společného. Pravděpodobně ale zatlačil producent filmu a důvod bude jednoduchý - Martin Svoboda si "dovolil" v recenzi udělit Masarykovi pouhých 55%.

Paradoxní je i to, že Martinovu historku o tom, kde film viděl, potvrdila řada jiných důvěryhodných lidí a Akademie přesto trvala na tom, že vše dostatečně nevysvětlil a tudíž na Českého lva nepůjde. Úplně nechápu, jaký měl podobný trest význam. Dával by smysl v případě, že by (například) Masaryk unikl na internet a kritik si ho ilegálně stáhl (což se nestalo). Tam by šlo postup ČFTA pochopit. Takhle to ale vypadá, že opravdu pouze šla ochotně na ruku producentům, aniž by výrazněji řešila logiku celé věci.