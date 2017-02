Sebevražedný oddíl 2: Warneři chtějí na režii Mela Gibsona!

16.2.2017 /11:30/

Mel Gibson konečně zažívá lepší období. Díky válečnému dramatu Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny si užívá pozitivní pozornost médií (snímek má na kontě řadu nominací na prestižní filmové ceny), již podeváté se stal otcem a nyní mu přistála na stole nabídka na jistý hit - režie Sebevražedného oddílu 2!

První Sebevražedný oddíl byl solidní hit. Snímek celosvětově vydělal 745 milionů dolarů, což není na partičku nových hrdinů vůbec špatný výsledek. Samotný film nicméně čelil nemalé kritice a to i ze strany fanoušků. Víceméně ho zachránilo skvělé obsazení, které vyvážilo slabý scénář. I režijně měl film své rezervy. Jindy výrazný David Ayer musel utlumit svůj obvykle krvavý a velmi drsný styl, což mu zkrátka úplně nesedlo. Bylo otázkou, kdo po něm žezlo převezme. A Warneři ukázali odvahu.

Vybrat si Mela Gibsona je totiž sázka do loterie. Nikoli kvůli výsledku - Gibson za celou svou kariéru, pokud mluvíme o režírování, špatný film nenatočil. Ale jde o reklamu. A v té může Gibsonovo jménu filmu u amerického publika uškodit. Na druhou stranu - "umučení" Mela už bylo dost. A byla by obrovská škoda, kdyby Warneři nechtěli jeho talentu využít (dvakrát tolik v době, kdy jim od režie Batmana odstoupil Ben Affleck a oni tak potřebují jiného schopného tvůrce). Osobně se nebojím toho, že by Gibson podobný projekt neurežíroval. Je ale otázkou, co s jeho stylem udělá to, že bude muset natáčet rodinný film. Gibson - podobně jako Ayer - exceluje drsným stylem.

Pokud si Gibson s Warnery opravdu plácne a natočí společně hit, bude to symbolický políček do tváře konkurenčnímu Marvelu. Studiu se Gibsona dlouhou dobu snažil dohodit jako režiséra Robert Downey Jr. (jsou léta velcí kamarádi) a v Marvelu nechtěli s Gibsonem nic mít. Možná toho ještě budou litovat. Sebevražedný oddíl 2 dorazí do kin v průběhu roku 2019.