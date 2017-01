Disneyho postavičky v moderním oblečení

21.1.2017 /20:00/

Nevím, jak jsou na tom kluci, ale snad všechny holčičky si hrají na princezny a touží po tom, aby měly stejné šaty, účesy a mohly si na své oblíbené hrdinky hrát. Hádám, že kluci to tak neřeší a ke štěstí jim stačí spíše výbava jako meče, vymazlená autíčka nebo vystřelovače pavučin. Co kdyby se ale ony postavičky převlékly tzv. po našem? Na to nám odpověděla animátorka jménem Punizella a vytvořila několik úžasných kreseb pohádkových hrdinů studia Disney v současném oblečení. Co myslíte? Komu to sluší nejvíce?

Na titulním obrázku Anna, která je stále romanticky zasněná i oblečená.