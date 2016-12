Vetřelec: Covenant a Logan mají první reakce. Čekají nás temné a krvavé hody!

11.12.2016 /17:00/

Na oba filmy si ještě nějakou dobu počkáme. Logan dorazí do kin v březnu, nový Vetřelec v režii Ridleyho Scotta v květnu. U obou filmů studio slíbilo eRkový rating, přičemž u Vetřelce má jít o návrat ke kořenům a Logan aka Wolverine měl něco podobného mít vždycky, ale u předchozích sólovek studio pokaždé cuklo.

Snad aby Foxové fanoušky uklidnili, že se nic na slíbeném eRku nemění, uspořádali speciální projekce. V případně Vetřelec: Covenant šlo o promítání krátké patnáctiminutové ukázky na speciální akci v New Yorku. Přítomno bylo několik novinářů a z jejich reakcí budou mít fanoušci série rozhodně radost.

Sean O'Connell ze Cinema Blend napsal "Tohle je plnohodnotný, krvavý horor, přesně v duchu originálu". Jeho slova podpořila i Angie J. Han ze SlashFilm ("No, Vetřelec: Covenant vypadá intenzivně. Krvavě. Děsivě. Nechutně. Nemůžu se dočkat, až uvidím zbytek."), ErikDavis z Fandago ("Ukázka byla šílená, krvavá, drsná a pořádně stylová.") a Wilson Morales z BlackFilm ("Záběry, co jsme právě viděli, byly šíleně dobré!!! Díky bohu, Ridley Scott je zpátky!"). To samozřejmě nic neříká o zbytku filmu, pořád se bavíme o pouhých patnácti minutách. Ale takové reakce jednoznačně potěší.

To z Logana viděli novináři hned 40 minut z celého filmu. Ohlasy? Možná ještě nadšenější! Mluví se o velké (ale opravdu hodně velké) brutalitě, krvavosti, prakticky nulové komiksové stylizaci, místo toho máme čekat hardcore western se stárnoucími smutnými hrdiny. Profesor X fuckuje jako o život, Laura (X-23) si prý každou scénu krade pro sebe, zkrátka nás podle ohlasů konečně čeká ten Wolverine, jakého jsme v kinech vždycky chtěli.

U Foxů by tak mohli mít velmi dobrý rok, pokud se povede oba filmy prodat fanouškům (jako se jim to povedlo s velkohubým eRkovým Deadpoolem).