Auta 3: Poznejte pixarovky a vyhrajte lákavé tématické ceny k novému filmu s Bleskem McQueenem (SOUTĚŽ)

17.6.2017 /17:00/

Po šesti letech se na závodní dráhu vrací Blesk McQueen v novém filmu studií Pixar/Disney. Auta 3 (2017) zamířila ve čtvrtek i do českých kin a my vám ve spolupráci s distribuční společností Falcon přinášíme soutěž o pět balíčků s tématickými cenami. Stačí poznat deset pixarovek, být rychlý jako Blesk a mít potřebné štěstí.

Blesk McQueen se vrací

Oficiální text distributora: Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit, a vzpomínky na báječného Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

Trailer:

Auta 3 jsou v pořadí osmnáctým snímkem, na jehož vzniku se podílelo studio Pixar. Když k tomu připočteme třicítku krátkých filmů, vyjde nám, že animátoři s kultovní lampičkou ve znaku za svou tvorbu získali hned 24 sošek Oscara. V novince dle dostupných recenzí opět zvedají laťku možného o stupínek výš.

Máte rádi pixarovky? Znáte je dobře? Dokažte to v naší nové hře a třeba vyhrajete jeden z pěti tématických balíčků? Jak na to? Získejte na první pokus co nejvíce bodů. Z 20 nejúspěšnějších vylosujeme 5 výherců. Bodování soutěže uzavřeme v pondělí 26. června ve 12:00.

Distribuční společnost Falcon do soutěže věnovala následující ceny:

5x hrnek, deštník, kalendář a knihu s filmových příběhem třetích Aut. Obrázky všech cen si můžete prohlédnout v galerii článku.