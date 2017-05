Why We’re Killing Gunther: Všichni chtějí v nové komedii zabít Arnolda

26.5.2017 /10:00/

Arnolda Schwarzeneggera je v posledních letech hodně slyšet. Nejčastěji mluví o pokračování svých starších hitů, přirozeně ale nepracuje jen na nich. Momentálně dokončil komedii Why We're Killing Gunther plnou zabijáků.

V akční komedie Why We’re Killing Gunther (Proč chceme zabít Gunthera) hraje Arnold postavu nejlepšího zabijáka na světě, který se svými schopnostmi nechal tak trochu unést a rád se předvádí. To začne lézt na nervy jeho "kolegům" a ti se dohodnou, že Guntera pošlou předčasně do důchodu. Háček je v tom, že pověst nejlepšího z nejlepších nemá jen pro parádu a kdykoli se ho snaží někdo dostat pod drn, vždy je o krok napřed.

Snímek se natáčel loni v létě a nyní hledá mezinárodní distribuci na festivalu v Cannes. Jde o režijni debut komika SNL Tarana Killana (na titulní fotce s Arnoldem), který se léta živí jako herec a nedaří se mu vystoupit ze škatulky "tenhle obličej jsem v nějakém seriálu už viděl". Přesto má na kontě jeden velký úspěch - vzal si Cobie Smulders, kterou všichni dobře známe z Jak jsem poznal vaši matku a Avengers. A Cobie svého manžela podporuje, takže ve filmu hraje. V galerii článku najdete několik fotek z natáčení.