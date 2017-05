První dojmy: Vetřelec: Covenant

15.5.2017 /13:15/

Máme za sebou novinářskou projekci a dojmy z nového Vetřelce jsou... složité. O své první krátké postřehy z filmu se dělí Tomáš "Hardy" Chvála a Jan Stehlík.

Tomáš "Hardy" Chvála: Kde začít. Prometheus byl ambiciózním pokusem přinést do série filozofický přesah a zašel tak daleko, až potlačil téměř všechny klíčové body původní série. Covenant chce být přístupnější a je svým stylem rozkročený někde mezi. Což je i není výhoda. Ano, Prometheus byl jinde, ale ve svém stylu konzistentní. Covenant naproti tomu těká a pravé hororové inferno, které patří mezi to nejintenzivnější v rámci série, se přepíná do částí, kdy postavy dumají nad smyslem bytí, zatímco do toho hrají na flétnu. Díky tomu jsem nyní, hodinu pro projekci, na vážkách, jak moc se mi vlastně Covenant líbil a kam bych ho kvalitativně mezi jednotlivé díly zařadil. Potvrdil jsem si každopádně to, že jako fanouška vesmírných hororů mě nejvíc baví, když se film přesune do chodeb vesmírných lodí a ubikací, kde mi přijde, že je Vetřelec nejvíc doma. Body navíc za to, že samotný zrod monstra (konečně dostaneme pořádnou odpověď) dává docela smysl, film má velmi slušné tempo a postavy se tentokrát (v rámci možností) chovají, když už ne logicky, alespoň lidsky. Nemluvě o na žánr dobrých hereckých výkonech. Těším se určitě na trojku, která by se, vzhledem k vývoji, opět mohla o něco víc přiblížit klasice z roku 1979. A jakkoli je v prequelech hodně dobrého, stejně se neumím zbavit pocitu, že pro vetřelčí sérii budou znamenat to samé, co epizody I-III pro Star Wars: půjde o zajímavou výplň, která přináší hodně podstatných informací a pamětihodných scén, ale vždy to bude tak trochu "nutné zlo", aby mohla série vydělat na prázdných místech. I když možná vyznívám hodně kriticky, je moje hodnocení někde na slušných 70%. Jsem upřímně zvědavý, jaký dojem na mě udělá druhá projekce.

Jan Stehlík: První dojem? No, je to jako na houpačce. Chvíli si říkáte, takhle jestli to bude šlapat celý film, tak rozdrtím opěrky na sedačce, jindy zase máte dojem, že se ti režiséři museli střídat. Film je v mnoha ohledech porovnatelný s Prométheem, na kterého časově navazuje. Komu se nelíbil, pochybuju, že bude fanouškem Covenanta. Vedle vstupního titulu z roku 1979 působí Covenant jako trochu neukotvený a rozmáchlý příbuzný, co nepochybně všechny svým bububu křikem zaujme, ale respekt zůstane tichému hostiteli z Nostroma, který vám jednoduše máchnutím ruky přišpendlí vidličkou ruku ke stolu a hotovo. Ridley Scott se nicméně nemá zač stydět. Film má úchvatné momenty, mně osobně celá pasáž s výsadkem posádky Covenantu na cizí planetě připadá v napětí a stavbě hrůzy porovnatelná s výsadkem posádky lodi Nostromo v prvním Vetřelci. Pojetí cizího prostoru, kde jen v hrůze čekáte, co si na příchozí planeta nachystala, je bravurní. Pokud na film půjdete, pochybuji, že by se mezi vámi našel nějaký zklamaný divák z toho, jak je oživena postava androida známého již z Prométhea (Michael Fassbender). Naopak si nemyslím, že je dobré vařit v jakkoli dvouhodinovém bijáku tolik témat. Ano, otázka Stvořitele a Víry jsou sice silná témata, na druhou stranu, pokud sám režisér tvrdí, že jeho záměrem bylo pořádně lidi vyděsit, tak tohle určitě nebude ten způsob. Klasika z Covenanta určitě nebude. Ale to myslím ani nikdo nečekal. 70%