Ex-Baghdad: Sylvester Stallone a Jackie Chan konečně v jednom akčňáku

12.5.2017 /17:00/

Jackie Chan a Sylvester Stallone jsou léta dobří přátelé. Navzdory tomu se nikdy nesešli před kamerou. Snaha byla, ale vždy z toho z nějakého důvodu sešlo. Například když chtěl Sly, aby s ním Jackie hrál v Demolition Manovi místo Wesleyho Snipese, což Jackie nevzal, protože nechtěl být za záporáka.

Sly naposledy Jackieho lákal do týmu postradatelných, což je rozhodně sestava, do které by zapadl. Jackie s díky odmítl s tím, že nic proti týmovce, ale osobně by bral spíše film, kde by měli se Slyem maximum prostoru.

No a protože Sly před nedávnem vycouval pro kreativní neshody z Expendables 4 a má volno v kalendáři, může se konečně na nějaký projekt, kde budou s Jackiem hrát hlavní role, vrhnout. Snímek ponese název Ex-Baghdad a půjde o příběh bezpečnostního dodavatele (Chan). Ten se musí spojit s bývalým mariňákem (Stallone), aby společně čelili skupině lidí, kteří zaútočí na ropnou rafinérii v iráckém Mosulu. Snímek natočí Scott Waugh (Need for Speed) podle scénáře Arasha Amela (Agent na útěku).

Vzhledem k tomu, že Stallone momentálně dokončuje Plán útěku 2, v přípravě je již třetí díl a k tomu je v plánu zmíněná novinka s Chanem, je téměř jisté, že už se do týmu postradatelných ve čtvrtém díle nevrátí.