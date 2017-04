Filmové plakáty v úžasné siluetové podobě

17.4.2017 /17:00/

Vracíme se zpět k výtvorům animátora Rubéna alias Hyung86. Po úspěšném projektu Disneyho univerzity přinášíme další skvělý počin. Rubén vytvořil zajímavou sérii plakátů, která se jmenuje The Many Faces of Cinema a jak název napovídá, autor si v nich hraje s kombinací jedné ústřední siluety plné barev a prvků, které jsou pro daný snímek charakteristické. Samozřejmě ctíme Rubénova práva, takže vám přinášíme jen několik plakátů a zbytek jeho práce si můžete prohlédnout na jeho profilu na DeviantArtu.