Temný případ: Třetí série konečně v pohybu!

28.3.2017 /13:30/

Tak se snad nakonec té třetí série Temného případu přeci jen dočkáme. Upřímně, dlouho to nevypadalo. Po fantasticky přijaté první sérii následovalo rozpačité pokračování, které platí za jedno z největších zklamání z produkce HBO.

Osobně bych to s druhou sérií Temného případu tak černě neviděl. Není ale pochyb, že si u diváků nevedla dobře a televize proto váhala, co bude dál.

Nyní se konečně začíná konkrétního něco dít. Třetí série jde oficiálně do výroby pod dohledem televizního veterána Davida Milche (seriály Policie New York, Deadwood a Luck), který se spojí s autorem show Nicem Pizzolattou. Společně by měli dát dohromady základ pro třetí sérii. Jestli napíší i scénáře jednotlivých epizod ale není v tuhle chvíli jisté (možná jen udělají nástřel).

Stejně tak nevíme, zda půjde znovu o samostatný případ nebo tvůrci naváží na některou z předchozích sérií. Matthew Mcconaughey v polovině loňského roku každopádně uvedl, že by se k seriálu rád vrátil. "Chybí mi Rust Cohle. Chybí mi sledovat ho v neděli večer. Chybí mi dívat se na Temný případ v neděli večer." Doufejme, že jeho zájem nezůstane bez odezvy.