Český lev se znovu mění - nově ocení scenáristy televizních projektů

17.3.2017 /17:00/

Scenárista oceněné Pustiny Štěpán Hulík nedorazil na letošní České lvy záměrně. Svou absencí vyjádřil protest proti tomu, že ČFTA v případě nejlepšího dramatického seriálu nominuje pouze režiséra a producenta díla.

Podrobněji jsme se celé kauze věnovali zde a nakonec má šťastný konec.

Pavel Strnad, člen prezidia ČFTA a spolumajitel společnosti Negativ, na svém Facebooku před pár dny napsal: "Dobré zprávy ze včerejšího jednání. Prezídium ČFTA navíc rozhodlo rozšířit pro příští ročníky u TV kategorií ocenění i pro hlavního scenáristu." Na náš dotaz, jak moc rozhodnutí prezidia ovlivnil protest Štěpána Hulíka, odpověděl pan Strnad následovně: "To těžko mohou posoudit, rozhodnutí rozšířit oceněné u TV kategorií, kde byl doposud oceňován producent+režisér, i o scenáristu bylo celkem jednomyslné. Všichni členové prezídia jsou si vědomi toho, že zvláště u TV produkce je úloha scenáristy velmi významná. Myslím, že kdyby tento návrh na úpravu vznesl Štěpán nebo kdokoli jiný z akademiků hned po loňských cenách, kdy se TV kategorie udělovaly poprvé, mohla být změna provedena už loni."

Na reakci jsme se přirozeně zeptali i samotného pana Hulíka a ten nám řekl následující: "Rozhodnutí Akademie mě těší. Je to zase další drobný krok přibližující nás ke standardům moderní televize. Nejde přitom zdaleka jen o nějaká naše scenáristická ega. Trochu víc respektu projeveného vůči autorům může do budoucna vést například k tomu, že televize i film přitáhnou tvůrce, kteří by jinak dali přednost třeba psaní románu. Tam jim totiž do práce narozdíl od filmu skoro nikdo nemluví. Z takového ozdravení poměrů tak nakonec budou mít prospěch nejen tvůrci, ale hlavně diváci."