První dojem: Legion – seriál o mutantovi nebo o kom vlastně?

21.2.2017 /12:00/

Legion, kterou od února vysílá americká stanice FX, má svou předlohu v marvelovském komiksu. Hlavní hrdina příběhu David Haller (Dan Stevens) je skutečně případ pro doktora Chocholouška. Je to fešák, to se musí nechat, dokonce i ta šílená teplákovka na psychně ala Dukla Praha mu sluší.

Ovšem jeho psychické problémy už tak štramácké nejsou. Působí mu (a nejen jemu) značné trable a vzhledem k tomu, že se zdá být pro okolí značně nebezpečný, končí ve speciální psychiatrické klinice. V komiksu je David synem profesora Charlese Xaviera, čímž se leccos vysvětluje (obzvláště hlasy, které mu v hlavě vytvářejí poměrně složitou magistrálu). Nikoli ovšem v seriálu. Tam je to obyčejný sympatický mladý muž, který holt nemá ty správné léky. Adaptace se ujal talentovaný Noah Hawley (seriál Fargo) a ten pojal hlavní postavu po svém. Po dvou odvysílaných epizodách mám touhu zůstat až do konce v napětí, jak to vlastně s Davidem je. Příběh jako by obsahoval dvě vyprávěcí linie. Jednu klasickou, kde má mladý muž mentální problém, ukáže se, že je to velmi schopný mutant a pak se o jeho zjevně mocný potenciál budou přetahovat dvě nadnárodní a kromobyčejně psychopatické skupiny. A pak jednu podprahovou, jež se jeví mnohem zajímavější, a to je rovina, kterou bych nazval průběžně diagnostická.

Sledujeme totiž děje související s Davidovým psychickým problémem a tvůrci v rolích psychiatrů, jež nehodlají udělat fatální chybu, nás udržují skládáním až takřka surrealistické mozaiky v napětí a nejistotě, kdy netušíme, co je iluze a co realita, co se odehrává pouze v Davidově hlavě a co je obrazem lékařské analýzy. Dvě první epizody mají skutečně uhrančivou tenzi a vše lavíruje na okraji propasti. Zatím se ale Noahu Hawleyovi daří držet balanc. Pokud na to půjde podobně jako v úspěšném Fargu, kde se noční můry bravurně proplétaly do reality a ponechávaly divákovi prostor pro imaginaci, je nač se těšit. Jakmile si budeme jisti, jak to s Davidem vlastně je (nejhorší by bylo dozvědět se, že je synem Charlese Xaviera), Legion se zařadí do obřího regálu plného okoukaných a zaměnitelných seriálů. 75%