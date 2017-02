CZ tržby: Padesát odstínů temnoty rozložilo Batmana. Překvapil přenos Ovčáčka čtveráčka

13.2.2017 /14:30/

Anastasia Steelová a Christian Greey přitáhli o premiérovém víkendu na Padesát odstínů temnoty (2017) nejvyšší počet diváků a tržeb. Tenhle fenomén přesahuje hranice kinematografického průmyslu.

Druhý díl erotické trilogie Padesát odstínů temnoty odstartoval ve čtvrtek ve 152 kinech. A bezkonkurenčně trhl nejlepší letošní čísla v rámci premiérového víkendu. Na film přišlo 154.118 diváků, kteří v pokladnách nechali téměř 23 milionů korun. Je to výsledek o dost slabší než před dvěma roky v případě rekordního prvního dílu. Z dlouhodobější perspektivy nicméně dokázal "temnotu" pokořit jen Anděl Páně 2 (2016), který začátkem prosince otvíral se 188.005 diváky a 25 miliony korunami.

Co vězí za komerčním úspěchem "Padesáti odstínů"? Jednoznačně knižní bestseller, lechtivé téma "zakázané" erotiky, nedostižného a trochu chlípného milence a "šedé myšky" v osobě Anastasie Steelové. Leckterá divačka z řad korporátních zaměstnanců se s ní ztotožní, nejde totiž o femme fatale, ale o submisivní dívku, které se naskytne pohádková příležitost. A ona pro ni mnohé obětuje, ačkoliv nejednou upozadí sama sebe. O to větším paradoxem je, že se dívky a ženy dobrovolně a za peníze na tento iluzorní snímek vydávají. Utvrzují se v tom, co je pálí? Jdou na film pro to, aby se "picly" s kamarádkami a odreagovaly? Nebo jde o dobrovolný sebeklam? Vůbec v tom nemám jasno.

Padesát odstínů temnoty

Padesát odstínů temnoty má dost špatné recenze, jejichž kritika ale nespočívá v prvoplánovém odsudku a výsměchu. Tvůrci natočili de facto několik videoklipů na luxus a úspěch, které označili za erotický thriller. Nejnižší společný jmenovatel v případě přístupnosti na film (budou vyšší tržby) ořezal knižní předlohu a stvořil snímek podobající se lacinému šumivému vínu s pozlátkem, jehož účinek brzy - opravdu brzy - vyprchá. A mnozí z něj budou mít spíš legraci. Ostatně, v amerických kinech předběhl Padesát odstínů šedi LEGO® Batman film (2017), který u nás za erotickým snímkem dost zaostal.

LEGO® Batman film

Na netopýřího muže z Lega se u nás do 140 kin vydalo "pouhých" 45.530 diváků. Tržby činily 6.27 milionů korun. Byla většina dětí a rodičů v době zimních prázdnin někde na horách? Nebo dostatečně netáhnul ryze klukovský Batman? V USA utržil za první víkend přes 55 milionů USD a bezkonkurenčně vyhrál. U nás při pohledu na následující snímky žebříčku vlastně také uspěl, ale čekal jsem vyšší čísla.

Na třetí příčku po čtyřnásobném prvenství klesla koprodukční komediální romantika Všechno nebo nic (2017). O pátém víkendu na ní přišlo do 44 kin 14.347 diváků, tržby činily 1.16 milionů korun. Snímek brzy přivítá 200 tisícího diváka. Na kontě má 28 milionů korun. Nebýt Padesáti odstínů, zdá se, že přesně toto je ideální film, který bude mít v rámci návštěvnosti a tržeb komerční úspěch.

Z umístění dalších snímků v žebříčku nevyplývá žádná bůhví jak překvapivá informace. Kdo se ale do statistiky Unie filmových distributorů nedostal a bylo by dobré na něj upozornit? Přenos divadelní derniéry Ovčáček čtveráček (2017). Vysílal se převážně v úterý 7. února jako živý přenos nebo ze záznamu a dle společnosti prenosydokin.cz, která jej do kin uvedla, projekci vidělo 17.652 diváků, z toho 13.000 v přímém úterním přenosu. Tržby bez odečtu nákladů přesáhly 3.7 milionů korun. Kdyby se Ovčáček čtveráček dostal do statistik, patřilo by mu třetí místo. Dost nečekané. Žebříček se ale počítá z údajů čtvrtek-neděle, navíc nepočítá s takzvaným alternativním obsahem. Ten ale bude v rámci kin nabývat na významu.