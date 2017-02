Co kdyby Tim Burton animoval komiksy? Vypadlo by to nejspíše takto

11.2.2017 /15:00/

První projekt talentovaného Andrewa Tarusova, kdy přeměnil nejslavnější Disneyho pohádky do podoby kreseb ve stylu Tima Burtona, měl takový úspěch, že se autor rozhodl udělat to samé i se slavnými superhrdiny z komiksů. Výsledek je úplně stejně skvělý jako v prvním případě a i zde mohu říci, že bych si takovým komiksem velmi ráda zalistovala. :-) Co vy?