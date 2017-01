Recenze: Místo u moře - drama vyžadující pozorného diváka

31.1.2017 /15:00/

Casey Affleck žije depresivní osamocený život údržbáře v Bostonu a je nucen vypravit se do městečka, kde právě zemřel jeho bratr (také osamocený) a zanechal po sobě šestnáctiletého syna.

Sledujeme jeho snahu nějak si porozumět se synovcem i s ostatními obyvateli města, kde vyrůstal. Současně se prostřednictvím různých flashbacků vracíme do minulých let a zjišťujeme, jaké strašné věci se Affleckovi a jeho rodině v minulosti přihodily a zanechaly na nich stopy (např. že jeho bratr byl Batman)...

Film Místo u moře napsal a režíroval Kenneth Lonergan, který má především divadelní zkušenosti (napsal Gangy New Yorku a režíroval dva filmy, o kterých jste pravděpodobně nikdy neslyšeli). A je to film, který velice připomíná ty nejlepší české filmy žánru "všichni jsou v prdeli" - jen je v něm o něco víc rybářů a něco méně Romů.

Lonergan od prvních sekund předpokládá, že před plátnem sedí inteligentní a pozorný divák, takže jen tak skáče časem vzad a vpřed, aniž by používal titulky "Před X lety" a "Současnost". Tudíž občas chvíli trvá, než se zorientujete, ve kterém roce přibližně jsme (Affleck vypadá pořád stejně) a kdo v tuto chvíli ještě žije. Ale když se po chvíli naladíte na správnou vlnu a přestanete si plést exmanželku Afflecka s exmanželkou jeho bratra (jedna z nich je Michelle Williamsová, druhá je jí trochu podobná), bude vše v pořádku...

Z čistě dějového hlediska je celá zápletka velmi jednoduchá. Ústředním (a vlastně jediným) motivem filmu je to, že Affleck je po ranách osudu zatvrzelý a není ochoten si nikoho za žádných okolností "pustit k tělu". Všechno, co ve filmu uvidíme, nás pouze utvrzuje v tomto faktu, a my čekáme, zda se hrdina chopí některé z nabízených šancí a přece jen "otevře své srdce". I kdyby to udělal jen malinko a na chvilku, je to v případě tohoto filmu happy end.

Jako autorka hudby je sice uvedena Lesley Barberová, ale nejvýraznějšími hudebními momenty (zdaleka) jsou dlouhé scény, podbarvené klasickou hudbou Handela a Albinoniho, za což byl tento soudtrack zcela správně diskvalifikován z Oscarů.

Rozhodně jsem v kině ocenil scénář, režii i většinu hereckých výkonů, ale nemohl jsem se zbavit dojmu, že jsem velmi podobné depresivní nízkorozpočtové dílo viděl v kině už mockrát. V Anglii jsou filmaři, kteří na tento styl mají víceméně patent, a i u nás se někdy (výjimečně) podaří něco podobně kvalitního natočit.

Hodnocení: 80%

P.S: Z filmu samotného to není úplně jasné, ale původní název odkazuje na malé městečko (5000 obyvatel) jménem "Manchester-by-the-Sea", ve kterém se většina filmu odehrává, a které nemá nic společného s britským ani americkým Manchesterem.