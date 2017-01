Jak Trumpův zákaz ovlivní letošní předávání Oscarů?

31.1.2017 /13:00/

Jak jistě víte, americký prezident Donald "mám nejvtipnější účes v historii úřadu" Trump vydal exekutivní příkaz, který znemožňuje občanům některých muslimských zemí cestovat do USA. A podle očekávání ho příliš nedomyslel.

Donald Trump od začátku svou kampaň stavěl na tom, že bude bojovat proti imigrantům všeho druhu. Ponechejme stranou morální dilema - nevidím problém v tom zaujmout určité pevnější stanovisku v současné době. A přejděme i ten paradox, že Trumpova žena Melania je sama imigrantka. Odborníci se od začátku báli hlavně toho, že Trump bude svou politiku zjednodušovat a použije černobílou optiku, což ve výsledku nadělá více škody než užitku. Zmíněný zákaz vstupu obyvatel některých zemí do USA, který v pátek Trump vydal, je toho prvním důkazem. Okamžitě vzniklo hodně zmatečných situací (mimo jiné proto, že se pořád neví, zda příkaz platí i pro držitele Zelených karet) a zákaz se promítne i do předávání Oscarů.

V neděli se například ukázalo, že se díky novému nařízení oscarového ceremoniálu nebudou moci zúčastnit autoři nominovaného dokumentárního filmu The White Helmets. Snímek popisuje práci dobrovolníků, kteří v Sýrii pomáhají obětem děsivé občanské války. Podle Trumpova příkazu nově do USA syrští občané nesmí přiletět, takže má delegace filmu smůlu.

Trailer na Klienta:

Íránský oscarový režisér Asghar Farhádí rovnou oznámil, že v únoru na předávání cen do Los Angeles na protest nedorazí. Farhádí v roce 2012 získal cizojazyčného Oscara za drama Rozchod Nadera a Simin. Nyní je na stejnou cenu nominován podruhé za svůj nový snímek Klient, který se do českých kin podívá v dubnu. Farhádí původně ceny bojkotovat nechtěl, ale vzhledem k nejistotě, zda by mu nakonec byl vstup do Ameriky povolen (na amerických úřadech v tuhle chvíli přesně neví, jak si Trumpův příkaz vykládat a na koho všeho se vlastně vztahuje), raději dobrovolně účast zrušil.

Ceremoniálu se též nezúčastní íránská herečka Taraneh Alidoosti, která v Klientovi hraje. Ta na svém Twitteru napsala, že udílení Oscarů bude bojkotovat na protest proti Trumpově "rasistickému" příkazu.

Trumpův příkaz je typickou ukázkou populismu v praxi, kdy někdo udělá okázalé a jednoduché gesto, které na oko problém řeší, ale ve skutečnosti jenom přináší zmatek. Zákaz v téhle ultimátní podobě má zhruba stejný smysl, jako kdyby byla kvůli pár tekoucím kohoutkům vypnutá voda v celém městě. Tím samozřejmě nechci snižovat význam potenciálních hrozeb. Jak ale ukazují poslední dny, narychlo splácaný zákaz vůbec není domyšlený. Nejlépe situaci shrnulo ministerstva zahraničí ve svém memorandu: „Politika, která zavírá dveře pro víc než dvě stě milionů legálních cestujících v naději, že zabrání hrstce jiných škodit Americe, nezvýší bezpečnost USA“.