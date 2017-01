Expendables 4: Sylvester Stallone potvrdil brzké natáčení

2.1.2017 /11:30/

Čeká nás nabitý rok. Máme před sebou tři marvelovky, další Star Wars, Válku o planetu opic, návrat Johna Wicka nebo sólovku Wonder Woman. V Hollywoodu samozřejmě fandí dlouhodobějším plánům, takže už si můžeme těšit i na rok 2018. Konkrétně na čtvrté dobrodružství "postradatelných" akčních legend.

Dlouho se okolo Expendables: Postradatelní 4 nic konkrétního nedělo. Minulý měsíc rozvířila německá společnost Splendid Film vody tím, že na snímek koupila distribuční práva. Následně respektovaný magazín Hollywood Reporter uvedl, že film půjde do kin v roce 2018. Pořád šlo ale jen o informace z druhé ruky. Nyní se k situaci vyjádřil Sylvester Stallone na svém Facebooku. Nezapomeňme, že Sly je na sociálních sítích hodně aktivní a rád fanoušky bombarduje novinkami (pokud jste fanoušek, určitě dejte jeho stránce lajk, vyplatí se to). A můžeme být v klidu, čtyřka opravdu bude.

Stallone fanouškům přes Facebook vzkázal, že už cvičí, aby byl v potřebné formě a že produkce má spoustu skvělých nápadů a skvělý přístup. Současně Stallone řekl, že nás čeká "něco jiného", a je otázkou, co tím myslí. Něco jiného se zkoušelo už u trojky (z eRka na PG-13, klasici doplněni o mladé herce) a příliš to nefungovalo. Doufejme, že se Stallone poučil a neudělá zase nějakou změnu, který by popřela původní myšlenku série.

Momentálně jsou s filmem oficiálně spojování - vyjma Stalloneho - jen Arnold Schwarzenegger a Jason Statham. Scénář píše Stallone společně s Gregorym Poirierem, který má na svém kontě snímky Chůva v akci, Lovci pokladů 2: Kniha tajemství nebo slavný propadák Lovci dinosaurů.