27.12.2016 /21:00/

SOUTĚŽ: Poznejte filmy s Davidem Bowiem a vyhrajte lístky na pražskou předpremiéru dokumentu David Bowie je...

Brzy to bude rok, kdy svět opustil "pavouk z vesmíru" David Bowie. Vizionářský umělec, jehož proslavila nejen hudba a pódiová show, měl před 3 roky velkou výstavu v londýnském Victoria & Albert Museu. "David Bowie Is Happening Now" se stala nejúspěšnější akcí v historii britského muzea. A nyní míří i do vašeho kina.

Máte rádi Davida Bowieho? Znáte jeho filmy? Prokažte znalosti a vyhrajte lístky na pražskou předpremiéru dokumentu David Bowie je..., která se uskuteční v pondělí 2. ledna od 20:00 v pražském kině Dlabačov. Snímek diváky zavede na fascinující cestu napříč okouzlující výstavou se speciálními hosty, včetně legendárního japonského módního návrháře Kansaie Yamamota či frontmana kapely Pulp Jarvise Cockera. Publikum se dozví příběhy některých klíčových objektů, které dokumentují Bowieho uměleckou kariéru. Kurátoři výstavy nabídnou odborný pohled na nejznámější hudební videa a originální kostýmy nebo na osobnější předměty, jakými jsou ručně psané básně či deníkové záznamy, odhalující kreativitu a vývoj Bowieho nápadů. Natočeno živě 13. října 2013 v londýnském Victoria and Albert Museum. Znáte filmové role Davida Bowieho? Chcete zdarma vyrazit na pražskou přepremiéru snímku David Bowie je... do kina Dlabačov, kterou zakončí speciální afterparty? Stačí otestovat znalosti v naší nové hře a umístit se mezi třemi nejúspěšnějšími, kteří získají na první pokus nejvíce bodů. Ti obdrží po dvou volňáscích na pondělní projekci. Bodování uzavřeme tento čtvrtek ve 12:00.