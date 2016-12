Premiere Cinemas zaplnili fanoušci Star Wars. Máme fotky, SOUTĚŽ o lístky a další ceny k Rogue One

20.12.2016 /11:30/

Fanoušci Hvězdných válek se počínaje minulým čtvrtkem vydali na Rogue One: Star Wars Story (2016). Ti nejoddanější vyrazili v kostýmech a největší dostaveníčko si dali v pátek 16. v pražské Hostivaři, kde se jich sešlo na 150. Přinášíme vám fotogalerii a soutěž o lístky do sítě multikin Premiere Cinemas a trička k Rogue One.

Setkání kostýmových fanoušků zorganizoval Jan Zmeškal ze skupiny "Kino v kostýmu". Vedle ní se do Hostivaře vypravily též skupiny "Rebel legion" a "Czech Garrison 501st Legion", která má kostýmy Star Wars licencované. V galerii článku najdete všechny fotky z akce.

foto: Premiere Cinemas

Chcete vyhrát jeden z pěti volňásků do Premiere Cinemas (Praha, Olomouc, Hostivař) a jedno z pěti triček s motivem Rogue One: Star Wars Story (věnovala distribuční společnost Falcon)? Není nic jednoduššího než splnit náš úkol. Okomentujte Rogue One na kartě filmu a dejte link na sociální sítě, aby mohli fanoušci Hvězdných válek hodnotit příslušné komenty (pro komentování a "palcování" musíte být uživateli na Kinoboxu, registrovat se můžete zde). Počkejte si do úterý 27. prosince do 12:00, kdy na webu zveřejníme pětici komentářů, které budou mít nejvíce kladných palců. Jejich autoři získají lístek do kina a tričko Rogue One.