49. týden-kinopremiéry: Vánoční pařba na Hluboké s Kate Beckinsale, Upíry a Lykany

8.12.2016 /17:30/

Tentokrát distributoři poněkud polevili - do kin míří pětice nevýrazných snímků, z níž nejvíce ční dokument Miluj mě, jestli to dokážeš (2016), pojednávající o tom, jak si své sexuální potřeby plní zdravotně a duševně indisponovaní muži. Pobavit se pokusí Pařba o Vánocích (2016) nebo další díl Underworldu s podtitulem Krvavé války.

Kate Beckinsale se představuje v pátém filmu coby vampírka Selene, která se v upnutém oblečku tentokrát vypravila na boj s Upíry a Lykany do České republiky. Underworld: Krvavé války (2016) pociťují značnou únavu materiálu. Od prvního wow efektu uplynulo 13 let. Selene nicméně bojuje dál. Má význam sledovat novinku, pokud nejste zarytí fanoušci Underworldu a herečky Beckinsale?

Trailer:

Z recenze Františka Fuky: "Úplně největší problém tkví ale v tom, že většina postav je nezajímavě napsaná a nezajímavě obsazená, nějakými divadelními/televizními herci, kteří mají pramálo charismatu a nevypadají, že by je moc bavilo vyskytovat se v tomto filmu... Jistou záchranu představují akční scény, ale opět platí, že nenabízejí naprosto nic, co bychom neviděli v předchozích dílech Underworldu, a občas jsou vyloženě špatně natočené a sestříhané... Obávám se, že jsem nucen nad touto sérií zlomit hůl a další její díly ignorovat, protože nenabízí naprosto žádný posun nikam..."

Všechny recenze si přečtete zde. Prozatím 45 procent.

Vánoční večírky... Možná to taky znáte a v nejbližší době vás nějaký ten s lidmi z práce taky čeká. Určitě ale nemáte šéfovou Jennifer Aniston a nejste v kůži jejího podřízeného Jasona Batemana. Tomu jde o pracovní krk a rozhodne se uspořádat skutečně opulentní party, kterou by si zachránil pozici.

Komediální divočina Pařba o Vánocích míří do českých kin. Nečekejte důmyslný příběh, ale po vzoru oblíbené pařanské série pořádně rozjetý večírek. Co bude na jeho konci? Návštěva kina napoví. Recenze najdete zde. Uživatelé, kteří se zúčastnili Kinobox předpremiéry, dávají 71 procent.

Miluj mě, jestli to dokážeš

Tabuizovanému tématu sexuální asistence pro hendikepované se věnuje režisérka Dagmar Smržová v novince Miluj mě, jestli to dokážeš. Její snímek si odnesl diváckou cenu z letošního Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Autorka se věnuje třem mužům, z nichž jeden má Downův syndrom a další dva jsou na vozíku. Jak obtížné je pro ně najít známost? Co si pod tím vlastně představují? A kdo jsou ženy poskytující sexuální asistenci? To poodhalí dokument Dagmar Smržové. Recenze si přečtěte zde.

Dále se do kina můžete vydat na koprodukční drama Spravedlnost pro mou dceru (2016), v němž se řeší skutečná tragická událost z minulosti. V červenci 1982 dostává André Bamberski (Daniel Auteuil) zprávu o smrti své čtrnáctileté dcery Kalinky. Dívka trávila prázdniny v Německu u matky a jejího nového manžela doktora Krombacha (Sebastian Koch). Brzy vyjdou najevo podezřelé okolnosti její smrti. Chování doktora i podivná pitva vyvolávají řadu otázek. Bamberski je přesvědčen o Krombachově vině. Začíná zápas o jeho usvědčení, který bude trvat 27 let a stane se jediným smyslem otcova života. Recenze snímku si přečtěte zde, prozatím 73 procent.

Marguerite a Julien

A na závěr představujeme francouzské romantické drama Marguerite a Julien (2015), jehož podtitulem je motto "sourozenecká láska mimo dobro a zlo". Co si pod tím představit? Nadčasový příběh mimo běžnou morálku a povrchní dělení. Syn a dcera lorda z Tourlaville se něžně milují už od dětství. Společnost, pobouřena jejich aférou, donutí dvojici neschopnou ovládat své city k útěku. Snímek je moderní pohádkou o touze, naději, lásce a smrti.

Seznam všech prosincových premiér najdete ZDE .