Zkuste herecký casting a blýskněte se v seriálu

20.6.2017 /19:00/

Máme tady jednu výzvu pro všechny, kteří jsou rádi před kamerou, baví je sci-fi, horor a komediální seriály. Fanoušci se smyslem pro exhibici i začínající herci mají šanci blýsknout se v nově vznikajícím internetovém seriálu. Čtěte dále.

Výzvu přináší naše přispěvatelka Nora K, která připravuje pilot hororového seriálu pro jednu z tuzemských internetových televizí.

"Máš rád/a sci-fi tématiku? Baví tě horory? Díváš se rád/a na vtipné seriály? Chceš v jednom takovém hrát? Do připravovaného krátkometrážního webového seriálu se sci-fi tématikou hledáme:

Tvůrci hledají představitelku herečky, která by typově odpovídala Ariel Winter.

1. dívku/ženu vzhledem odpovídající věku cca 20-30 let, brunetu, nebo ochotnou se nabarvit na tmavě hnědou případně černou barvu vlasů. Vlasy polodlouhé či dlouhé, postava střední až mírně silnější, velké či výrazné oči výhodou. Typ Ariel Winter (viz foto výše - nejde o podobu, ale pouze o typ).

2. chlapce/muže vzhledem odpovídající věku cca 18-28 let, romské národnosti/etnika. Postava atletická či štíhlá (může být i více hubená).

Předchozí herecké zkušenosti nejsou nutné. Rozhodne pouze tvůj talent a nadšení. Casting probíhá v prvním kole formou zpracování zadané etudy a zaslání na e-mailovou adresu whoisnorak@gmail.com do konce července 2017.

Upoutávka k projektu Fear House:

Dívky/ženy

Natoč video (max 120 sekund), ve kterém sedíš u stolu ve svém pokoji a mluvíš směrem do kamery (simuluješ hovor s matkou přes počítač). Záběr je z pohledu matky. Během rozhovoru najednou cítíš, že tě něco/někdo začne zezadu škrtit. Ohlédneš se, ale nikoho nevidíš. Což tě velmi vyděsí, pokoušíš se zvednout a utéct, ale není to možné, protože tě nějaká neviditelná síla (ruce) drží na židli a škrtí tě.

Dialog před začátkem škrcení:

Dívka

Já se tak těším, až to budu mít za sebou!

Tohle zkouškový už je fakt neúnosný.

Matka

No tak už jen jedna, zítra, a hotovo.

Dívka

Já vím. Ale už z toho prostě nemůžu.

Měsíc sem tu zavřená, a jen se učím, jak debil.

Matka

Ale za to ty krásný výsledky.

Dívka

No právě! Ten tlak! Aby se to teď nepodělalo!

Někdy mám pocit, že na to fakt nemam.

- Dívka si během poslední věty letmo sáhne na krk, jako by tam něco kontrolovala.

Matka

Ale máš!

Dívka

To ty říct musíš, seš moje…

- Než dořekne větu, začne se náhle dusit. Chytne se oběma rukama za krk a začne se kroutit, jako by se snažila rozevřít něčí sevření. Nemůže dýchat, snaží se lapat po vzduchu. Chce vstát ze židle, ale nejde jí to. Čím dál tím víc se dusí, předklání a zaklání ve snaze se uvolnit. To se jí nakonec povede. Zhluboka lapá po vzduchu v předklonu a drží se za krk. Zvedne se, podívá do kamery, je vidět, že je hluboce otřesená/vyděšená.

Dívka

Mami? Mami! Mamíí. (má náběh k pláči)

Dodatečné instrukce: Namlouváš pouze dívku, dialog matky si představuj. Není důležitá technická kvalita videa, pouze tvůj výkon a to, jak dokážeš předvést pocit náhlého ohrožení a přejít z emoce "nervózní před zkouškou" do "vyděšená, bojující o život" a na závěr do "ustrašená, nechápající co se stalo".

Tvůrci hledají někoho typově podobného Radoslavu Bangovi, ale mladšího. (foto: Česká televize)

Chlapci/muži

Natoč dvě scény, které budou mít dohromady maximálně 120 sekund. Není důležité, na co to natočíš, pouze jak dokážeš ztvárnit zadání.

Scéna 1:

Mluvíš jakoby do zrcadla, připravuješ se na dialog se slečnou, kterou máš rád, ale ona o tom neví. Přímý pohled do kamery. Vystupuješ jemně, spíše plaše.

Chlapec

Mohli bychom pak někam zajít, co ty na to? (rádoby ležérně)

pauza - nespokojenost v obličeji, nový pokus

Mohli bychom pak někam zajít, co ty na to? (rozhodně, ale přehnaně sebevědomě, doplněno o mrktnutí a trochu slizké gesto)

pauza - nový pokus

Tak co kdybychom pak někam zašli, chce se ti? (nervózně)

pauza - nový pokus

Jako jen my dva. Půjdem někam? Hm? Nebo ne? Blbost, viď tak nic. (odmávneš to)

Scéna 2:

Znázorni beze slov tento dialog:

"Já pojedu autem s tebou, a budu nahý. Spolu to zvládneme."

- Představ si, že si v rozhovoru se svou dobrou kamarádkou, která má nějakou obtíž a chceš jí být nápomocen. Nemůžeš ale mluvit a nemáš po ruce nic, kam bys napsal, co chceš říct. Pantomimicky (plus můžeš otvírat pusu a mluvit bezhlasně) jí sděl, že jí doprovodíš autem a budeš u toho svlečený. Víš, že jí přesně tohle pomůže, je to skutečně přátelské gesto. Představuj si, že kamera je tvoje kamarádka, které to říkáš."