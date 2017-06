18.6.2017 /17:00/

Scarlett Johansson, Jillian Bell, Kate McKinnon, Zoë Kravitz a Ilana Glazer jsou Holky na tahu

Po Holkách na tahu z roku 2012 (v originále "Bachelorette") je tu další ujetá komedie se stejným distribučním názvem. V originále se jmenuje "Rough Night" (pracovní "Rock that Body") a narozdíl od 5 let starého titulu přitvrdí. Johansson a spol. se totiž dostanou do pořádné šlamastyky, kdy omylem zabijí striptéra. Pojďme si přiblížit zákulisí vzniku.

„Tenhle film možná působí jako příběh kamarádek, které se ocitají na ne zcela obvyklé oslavě posledních dní svobody a prožívají řadu bizarních událostí, ale ve skutečnosti se jedná o film o přátelství,“ míní Scarlett Johansson, která ve filmu Holky na tahu (2017) dostává možnost předvést svůj komediální talent. „Velice často považujeme ty, kteří nás znají nejlépe, za samozřejmé... Tenhle příběh je do jisté míry varováním, jak to dopadá, když něco takového nastane.“ Debutující režisérka, spoluautorka scénáře a producentka filmu Lucia Aniello přemýšlela o tom, jak se v průběhu jejího života změnila přátelství, která byla pro její život klíčová. A to se stalo inspirací pro její film. Zajímavostí je, že nové Holky na tahu jsou první vysokorozpočtovou mládeži nepřístupnou komedií po téměř dvaceti letech, kterou režírovala žena. Dámy se proto můžou těšit na zcela ojedinělý pohled na věc. „Myslím, že je evidentní, že příběhů, vyprávěných očima ženy, je akutní nedostatek, zejména v komediálním světě,“ soudí režisérka Aniello. „Nemám nic proti mládeži nepřístupným komediím, režírovaným muži – ale zdá se, že realističnost ženského přístupu může ženským postavám napomoci v tom, aby byly ještě mnohem uvěřitelnější.“ Scarlett Johansson byla z možnosti zahrát si v komedii nadšená. „Přečetla jsem si scénář a byl ohromně vtipný,“ říká. „Smála jsem se u něj nahlas, a to nejsem člověk, který by se smál nahlas. Hodně se směju v duchu, ale tenhle scénář ve mně skutečně vyvolával záchvaty smíchu. Zbožňovala jsem, jak reálné vztahy mezi těmi dívkami jsou a jak upřímně ty postavy působí. Oslovily mě tím, jak realistické a syrové byly.“ Trailer: V Holkách na tahu vystupuje pětice žen. Z nich je Blair v podání Zoë Kravitz tou nejúspěšnější. Ale jen navenek? „Blair je velice konzervativní,“ říká Kravitz. „Je vdaná. Má dítě. Je to podnikatelka. Rozhodla se pro zaběhlejší a materialistickou cestu.“ Ale jedna věc je dojem navenek a zcela jiná skutečnost. „Blair se svým manželem nežije a bojuje o své dítě,“ vysvětluje Kravitz. „Záleží jí více na tom, co si o ní myslí druzí, než aby se svěřila svým kamarádkám se svými problémy.“ Blaiřin stylový vzhled byl pro Kravitz stejnou výzvou jako herecké ztvárnění nejrůznějších problémů, které její postava má. „Blair má naprosto šílené nehty,“ říká Kravitz. „Já s jejími nehty nejsem schopna provádět ani základní úkony. Nemůžu psát SMSky. Nemůžu si zapnout kalhoty. Ale pak jsem si uvědomila, že to k ní zkrátka patří. Jde jí ze všeho nejvíc o vzhled a pozici.“ Kdo z hereckého ansámblu překvapí? Jednoznačně Ryan B. Cooper, který ztvárnil Jaye. „Šlo o jednu z nejkomplikovanějších rolí, co se hereckého obsazení týče, protože jsme museli najít někoho, kdo bude ochotný hrát mrtvolu,“ vzpomíná scenárista Paul W. Downs. „Ve filmu má tahle postava jednu rozsáhlou scénu s dialogy a poté hraje po zbytek filmu mrtvolu, ale současně je ve filmu ohromně důležitá. Máme obrovské štěstí, že se nám podařilo najít Ryana, protože je fyzicky zdatný, vtipný, ale současně je ochoten podstoupit nejrůznější příkoří. Vyhazovali jsme ho z auta, potápěli do moře, cpali ho do věcí, do kterých by ho nikdy nikdo cpát neměl. Zahrál mrtvolu skutečně na jedničku.“ Film o filmu: Bude s Holkami na tahu a jednou mrtvolou zábava? To se dozvíte už ve čtvrtek 22. června, kdy má film v českých kinech premiéru.