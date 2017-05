Ridley Scott: Vetřelec 5 je mrtvý projekt

5.5.2017 /12:30/

Tak bohužel. Když režisér Neil Blomkamp (District 9, Elysium) oznámil, že pracuje na novém Vetřelci, vyvolal tím vlnu nadšení. Svým filmem totiž hodlal vrátit na plátna kin nejen Ellen Ripleyovou, ale i desátníka Hickse.

Blomkampův Vetřelec měl navazovat na první dva díly, což vzhledem k jejich extrémní oblibě fanouškům takzvaně vonělo. Pak se ale do celé vetřelčí série rozhodl pořádně opřít Ridley Scott a rozšířit universum o mnoho filmů (Covenant, který za chvíli vstoupí do kin, by měl mít minimálně další dvě pokračování). A pro Blomkampova Vetřelce to začalo vypadat bledě.

Nyní se bohužel stalo to, čeho jsme se obávali - projekt je podle všeho mrtvý. Konkrétně Scott v nedávném rozhovoru uvedl: "Nikdy nebyl hotový scénář, jenom myšlenka nahozená na deset stran. Měl jsem film produkovat, ale k tomu nedošlo, protože u Foxů došli k tomu, že film dělat nechtějí."

Nejsem si jistý, jestli Foxové rozhodli správně. Nic proti prequelům, ale návrat Ripleyové a Hickse by bezpochyby nalákala do kin velký počet fanoušků. Ale tak nevěšme hlavu. Třeba Covenant hodně vydělá a studio svůj postoj přehodnotí. Ostatně, Sigourney Weaver byla z Blomkampova konceptu nadšená a byla by škoda její chuti navrátit se do série nevyužít.