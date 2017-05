Recenze: The Circle - překvapivě nevýrazný film s Emmou Watson a Tomem Hanksem

1.5.2017 /13:00/

Emma Watsonová pracuje jako telefonní operátorka a kamarádka jí zařídí pohovor u nadnárodní megakorporace "The Circle" - což je něco mezi Googlem, Microsoftem a Facebookem, všechno v jednom a větší než kterýkoliv z nich.

Emma uspěje u záludného pohovoru a nastupuje jako telefonní operátorka u The Circle. Žasne nad úžasným kampusem (včetně koncertů slavných kapel a jógy pro psy) a je trochu nervózní z toho, jak ji kolegové stále nenápaně nutí, aby se více angažovala v sociální síti TrueYou a nestranila se kolektivu. Hlavní ale je, že Emma nyní má dost peněz a může řešit svého těžce nemocného otce (Bill Paxton ve své poslední roli, zřejmě ta nemoc byla hodně těžká).

Díky shodě náhod se Emma blíže seznámí s Tomem Hanksem, který tomu všemu šéfuje jako dobrosrdečný Sundar Zuckerberg Gates a plánuje právě úžasný nový projekt: Miniaturní kamery, které jsou téměř neviditelné a dokážou v reálném čase přenášet bezdrátově video odkudkoliv. A Emma se má stát "tváří projekt", zcela rezignovat na své soukromí a celý svůj život vysílat v reálném čase online (kromě návštěv toalety). Nemá se přece za co stydět, protože "Tajemství jsou lži".

A co ten divný sexy černoch, který vše zarputile z povzdálí sleduje a stále ne a ne se do věci vložit...?

Film, natočený podle stejnojmenné knihy Davea Eggerse by chtěl být inteligentním varováním proti dnešní online sociální komunikaci. Pokud se v těchhle věcech vyznáte, tak oceníte, že z technického hledika film neobsahuje totální debility. Některé věci, které v něm vidíme, už máme. Jiné budeme mít do deseti let, až pokročí miniaturizace a výdrž baterií. The Circle není sci-fi a o techniku v něm až tak nejde.

Jde v něm o to, jaké dopady může mít ta technika na lidské životy. Klade si na toto téma různé ne úplně hloupé otázky, ale nepřichází s žádnými extra zajímavými závěry a jeho snahy o thrillerovost jsou značně bezzubé. Marná sláva, když dnes reálně existují lidi, kteří streamují svůj každodenní život, a na Facebooku můžeme vidět přímé přenosy mučení a znásilňování, jakákoliv plus mínus realistická fikce na tato témata prostě není moc zajímavá - pokud máte v této oblasti aspoň trochu přehled.

Tom Hanks (který film také produkoval) si svou roli vyloženě užívá a bylo mi líto, že není ve filmu víc. Emma Watsonová je adekvátní (a nic víc) a John Boyega v roli osudového tajuplného Deus Ex Černocha je spíš WTF a působí jako hodně umělá dějová berlička.

Film jistým způsobem vygraduje a skončí nečekaným způsobem, který ve mně vyvolal touhu vidět, co se dělo v hodinách a dnech hned po jeho skončení. Protože mi to připadalo zajímavější, než celý film. Možná v pokračování... Ale spíš ne.

The Circle se velice podobá epizodě seriálu Black Mirror. Jenomže na odvyprávění srovnatelné story potřebuje dvakrát více času...

Hodnocení: 60%

P.S: Mírný bonus za syntetický soundtrack Dannyho Elfmana.