Data premiér dalších čtyř Avatarů oficiálně potvrzena!

29.4.2017 /11:00/

Ano, ano zprávy o pokračováních Avatara již připomínají Never Ending Story. Přesto na to všichni stále slyšíme, neboť se pořád těšíme, až nás James Cameron opět vezme na Pandoru. Otázkou ovšem je, kdy se tak konečně stane.

Zatím poslední informace z tábora filmařů hlásá skrze Facebook toto: „Je úžasné pracovat s nejlepším týmem v branži! Avatar se rozjíždí, neboť začalo souběžné natáčení všech čtyř dílů. Cesta pokračuje 18. prosince 2020, 17. prosince 2021, 20. prosince 2024 a 19. prosince 2025!“

Krásně se to čte, po tolika letech už se tomu ale hůře věří. Navíc i tak je to síla, poslední díl bychom měli vidět až za 8 let! A ačkoli se dvojky a trojky dočkáme rok po sobě, mezi trojkou a čtyřkou bude 3 roky pauza!

Sám Cameron na toto téma podal náležité vysvětlení: „Nejedná se o nepřiměřenou dobu, pokud o tom přemýšlíte. Natočit první díl nám trvalo čtyři a půl roku a nyní točíme filmy čtyři. Je to pořádný záhul, mé životní plány jsou na dalších osm let předem dané. Brzy nebudu dělat nic jiného 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Máme vše pěkně připravené, naaranžované a rozvržené. Je to úžasné a přál bych si, abych se o to mohl se světem podělit, ale musíme si chránit svou práci, oponu zvedneme až bude ten správný čas.“

Spolu s prohlášením studio 20th Century Fox zveřejnilo i fotografii Jamese Camerona s jeho filmovým štábem, kterou si můžete prohlédnout níže.

Nezbývá tedy nic jiného, než si držet pěsti, aby se povedlo data dodržet...