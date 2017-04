Ve věku 90 let zemřela komediální legenda Don Rickles

7.4.2017 /13:30/

Herec, stand-up komik a držitel ceny Emmy Don Rickles zemřel ve čtvrtek ve svém domě v Los Angeles. Příčinou bylo selhální ledvin. Bylo mu devadesát let.

Donald Jay Rickles se narodil v New Yorku do židovské rodiny. Po střední škole odešel bojovat jako člen U.S.NAVY do Tichomoří. Po návratu z války se rozhodl studovat Americkou akademii dramatických umění, to mu ale dlouho nevydrželo. Nedostatek pracovních nabídek ho vyslal na dráhu stand up komika, kde našel své uplatnění. Svým osobitým stylem zaujal Franka Sinatru, který mu zajistil angažmá v Las Vegas. Rickles se poté stal nejdéle vystupujícím komikem ve Spojených státech (a byli také se Sinatrou nejlepšími přáteli). Dnes jsme již na drzé stand-upy zvyklí, byl to ale právě Rickles, kdo si jako první postavil kariéru na zesměšňování a navážení se do lidí. Na základě toho si vysloužil označení “otec komediálního urážení.”

Rickles se během několika let vypracoval na legendu amerického humoru, který bavil všechny, protože se nestavěl na žádnou stranu (urážel doslova kohokoli). Byl natolik oblíbený, že dokonce vystupoval na inauguracích prezidentů Reagana a Bushe sr.. I když byl na pódiu za hotový živel, v soukromém životě naopak platil za pokorného a milého člověka.

Rickles měl i poměrně bohatou filmovou kariéru, která čítala několik desítek rolí. Na plátně debutoval v roce 1958 v dramatu Pluj tiše, pluj hluboko (1958), dále si zahrál například ve filmech Kellyho hrdinové (1970) s Clintem Eastwoodem či Casinu (1995) Martina Scorseseho. Byl též významnou součástí série Toy Story - Příběh hraček, kde namluvil pana Brambůrka. Pro svou pohotovost a výřečnost byl častým hostem amerických talkshow.