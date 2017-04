Disneyho princezny na maturitním plese

16.4.2017 /16:00/

Maturák je jedna velká kapitola v životě snad každého z nás. Někdo by na něj nejraději zapomněl, někdo na něj vzpomíná s dobrou náladou, nostalgií nebo nadšením. No a někdo na něj díky přílišné dávce alkoholu zase naopak zapomněl. Naše maturáky jsou samozřejmě trošku odlišné od těch amerických, ale i tak se asi do kůže tamních studentů vcítit dokážeme. A díky nápadité animátorce Kathryn Hudson a její sérii neobvyklých maturitních portrétů se na to můžeme i podívat. Kompletní galerie je k nalezení zde.