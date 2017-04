Disneyho univerzita a její studentský a učitelský sbor poprvé

22.4.2017 /19:00/

Inu, když patříte do tak ohromné rodiny jakou je ta od Disneyho (samozřejmě dohromady s Pixarem), nemůže vás překvapit fakt, že máte vlastní univerzitu. Vítejte tedy na chodbách kampusu Disneyho univerzity, kterou vytvořil španělský animátor Rubén alias Hyung86. Jeho projekt s názvem Disney University čítá neuvěřitelné množství obrázků. A svých studentských já se nedočkali pouze lidští hrdinové, ale i ti zvířecí. Zde je pohled autora asi nejzajímavější, jelikož Bambi, Simba nebo Lady a Tramp v lidských podobách stojí za to. Autor navíc ke každému obrázku vymyslel i originální příběh, který ho doprovází. No a jelikož ho neopouští fantazie, nezapomněl ani na Disneyho padouchy. Těm na univerzitě přidělil místa učitelů. Ty Vám ale přineseme až příští týden. Kompletní sbírku obrázků najdete na Rubénově profilu.

Popisek k úvodní fotce: Ariel – nová stydlivá studentka na škole. Je členkou plaveckého klubu a vždy čeká na svého Erica.