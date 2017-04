Mnoho zajímavostí, které jste možná o Disneyho princeznách nevěděli

9.4.2017 /21:00/

Disneyho princezny jsou neuvěřitelným zdrojem inspirace pro mnoho ilustrátorů, karikaturistů a animátorů. Nejsou to ale jen kreslené postavičky filmů a seriálů, ale i poměrně úspěšná obchodní značka.

Přesto je určitě pár věcí, které jste o těchto hrdinkách nevěděli. Pojďme se tedy kouknout na několik informací, které o nich možná nevíte:

Označení Disney Princess patří oficiálně těmto princeznám: Jasmína, Ariel, Locika, Tiana, Belle (Kráska), Merida, Popelka, Pocahontas, Aurora (Šípková Růženka), Mulan a Sněhurka. Ostatní princezny a ženské postavy Disneyho pohádek do této „značky“ nepatří. Tedy zatím.

Sněhurce je pouze 14 let. Je tedy nejmladší princeznou ze všech.

Belle je jedinou princeznou s oříškovýma očima.

Mulan je první „princeznou,“ přestože žádný titul nemá a nepochází z žádné královské rodiny, ani se do ní nepřivdala.

Popelka měla být původně jen součástí seriálu krátkých animovaných snímků studia Disney s názvem Silly Symphony.

Pocahontas je jedinou princeznou, jejíž příběh je založen na skutečnosti (Mulan žila pouze podle legendy a nedá se ověřit, zda byla nebo nebyla skutečná).

Tiana je jediná, kdo má ďolíčky ve tvářích.

Mulan a Tiana jsou levačky.

Sněhurka je jedinou princeznou, která má svou hvězdu na Chodníku slávy v Hollywoodu, stalo se tak v roce 1987.

Belle je 17 let.

Jméno Ariel pochází z hebrejštiny a je to jméno jednoho z archandělů, znamená lev Boží nebo srdce Boží.

Locika má ze všech princezen největší oči.

Anna a Elsa by se měly brzy stát oficiálně součástí označení Disneyho princezny.

Pocahontas není jedinou a první indiánskou princeznou. Ve skutečnosti jí je Tygří lilie z Petra Pana, ale ta mezi Princezny nepatří.

Postava princezny Jasmíny se jmenuje podle postavy z Pohádek tisíce a jedné noci.

Locika a Sněhurka pochází z Bavorska.

Šípková Růženka je první princeznou s fialkovýma očima.

Popelce je 19 let.

Šípková Růženka je z celého filmu na plátně pouze 18 minut a má jen 18 řádků dialogu, což ji činí nejtišší princeznou ze všech.

Živou modelkou pro Belle i Ariel byla herečka Sherri Stoner.

Pocahontas je jedinou princeznou s tetováním.

Jasmína ve skutečnosti ovlivnila finální podobu Aladina. Původní náčrtky ho vyobrazovaly o mnoho mladšího. Když ale vznikla Jasmína, bylo animátorům jasné, že k takovému chlapci by neseděla a předělali ho.

Když Disney poprvé oznámilo vznik pohádky Princezna a žabák, jmenovala se hlavní hrdinka Madeline, zkráceně Maddy. To kritiky rozčílilo s tím, že je to příliš časté jméno pro otroky. Disney ji proto přejmenovalo na Tianu.

Merida je jedinou princeznou, která má bratry.

V prapočátcích filmu měla Popelka želvího mazlíčka jménem Clarissa.

Herečka Mary Pickford a postavička Betty Boop inspirovaly vzhled Sněhurky.

Disney natočilo celou Popelku v hrané podobě, aby sloužila jako předloha pro animaci.

Jedna věc je Belle a Šípkové Růžence společná – tanec. Šípková Růženka tančí svůj tanec s princem úplně stejně jako Belle se Zvířetem. Animátoři použili stejná políčka, zřejmě jim docházel čas.

Belle je druhou princeznou nešlechtického původu. (Popelka je první)

Merida je jedinou princeznou neamerického původu.

Za padající pramínek vlasů do Belliny tváře může scénáristka Linda Woolvertonová, která ho tam přidala schválně, aby ukázala, že ani Kráska není dokonalá.

Proč je Ariel zrzka? Za prvné se chtělo studio odlišit od mořské panny v podání Daryl Hannah ve snímku Žbluňk, který měl právě premiéru a za druhé bylo pro animátory snažší pracovat s různými odstíny červené pod vodou než žlutými.

Jasmína je druhou nejmladší princeznou. Je jí 15 let.

Pocahontas je 18 let. Ve skutečném životě byla ale o hodně mladší, když poznala Johna Smitha.

Glen Keane, tvůrce Lociky našel inspiraci pro postavu ve své dceři, která chtěla jako malá neustále malovat svou ložnici. Když Keane začal Lociku malovat, stala se jeho již dospělá dcera kolegyní animátorkou, která má na svědomí výmalbu Locičiny věže. Zajímavostí je, že v součansoti je Claire Keane podepsaná jako autorka vizuální podoby TV filmu Tangled Before Ever After a seriálem Tangled.

Kráska, je první princeznou, co má trošku hlubší charakter. Filmaře k tomu inspirovala postava Jo z Malých žen v podání Katharine Hepburnové z roku 1933.

Jako inspirace pro tvář Ariel posloužila herečka Alyssa Milano.

V letech 2012 a 2013 byly Disneyho princezny přemalovány.

Toto přemalování způsobilo mnoho povyku. Mnoho fanoušků si totiž všimlo, že Mulan, Pocahontas i Jasmína získaly mnohem bělejší pleť, než v původní podobě.

Přemalování Tiany bylo miminální. Ilustrátoři jí přidali jen dva vlnité prameny vlasů navíc a potisk rákosí na šatech.

Bellin fyzický vzhled inspirovaly postavy Judy Garlandové v Čarodějovi ze země Oz a Julie Andrewsové z muzikálu Za zvuků hudby.

Mulan a Merida jsou jedinými princeznami ovládajícími lukostřelbu.

Kráska je jediným člověkem ve městě, který nosí modré oblečení. Modrá barva symbolizuje to, že je outsider. Později nosí modrou i Zvíře.