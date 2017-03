Animovaní Lichožrouti míří do zahraničních šatníků a na DVD (SOUTĚŽ)

26.3.2017 /12:00/

Lichožrouti (2016) si loni v českých kinech zajistili velmi solidní zájem diváků - přišlo na ně 315 tisíc lidí, což ze snímku dělá nejúspěšnější tuzemský animák vůbec. Rodinné dobrodružství inspirované řadou úspěšných knih nyní míří k našim polským sousedům, do Jižní Koreje nebo Číny. Kromě toho též na DVD. A právě o jeden z pěti disků si můžete zasoutěžit.

Oficiální text: Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Určitě se vám občas ze šuplíku ztrácejí ponožky! A víte proč. Protože my Lichožrouti se vašima ponožkama živíme. Ale vždycky vám sníme jen jednu! Tu lichou. Nikdy nevezmeme celý pár. My se s vámi o vaše ponožky spravedlivě dělíme. Vy jednu, my jednu. To je fér, ne? Uvidíte, že být Lichožrout je jedno velké dobrodružství. Najít svou rodinu, ochránit ji a naučit se žít s vámi lidmi, to chce odvahu. A tu my máme. Nejsme totiž žádní fuskáči. Jsme Lichožrouti! Podle bestselleru spisovatele Pavla Šruta a výtvarnice Galiny Miklínové.

Máte rádi tuzemské animované filmy? Fandíte Lichožroutům? Nyní si je můžete pořídit na DVD, které vydala společnost MagicBox. Ve spolupráci s ní pořádáme též soutěž o pět disků s Lichožrouty.

Jaká jsou pravidla soutěže? Do pátku 31. března 2016 do 12:00 napište 3 nové komentáře k filmům (delší než 250 znaků) a na e-mail soutez@kinobox.cz (předmět: "lichozrouti") zašlete váš nick name. Pět výherců se může těšit na DVD s animákem.

Tak vydatně komentujte a hodnoťte snímky. Držíme vám palce, ať jste těmi šťastlivci právě vy.