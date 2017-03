Ondřej Vetchý vysoudil na bulváru 700 tisíc korun. Vzkazuje: "Je dobré bojovat za pravdu."

8.3.2017 /14:59/

Táhlo se to skoro čtyři roky, ale vyplatilo se. V úterý 7. března 2017 uspěl dle informací serveru iDNES.cz herec Ondřej Vetchý s žalobou na týdeník Spy. Pravomocně vysoudil 700 tisíc korun za nepravdivou informaci bulvárního plátku, že se před 4 roky zúčastnil Českých lvů v doprovodu milenky.

Kormidelník zaniknuvšího média a největší profík nejen mezi bulvaristy Pavel Novotný musel kouřit fakt hustej model, když v osobě nerozpoznal Vetchého manželku. Jak se Novotný předloni u soudu bránil? „Přece nejsem sebevrah, mám nějakou odpovědnost. Nikdy bych to nemohl pustit, kdybych to věděl. Neudělal jsem to schválně.“ Bulvární pisálek, který vyhlásil boj Ivetě Bartošové na život a na smrt, se najednou oháněl etikou žurnalistiky. A když si nebyl jist identitou ženy na fotce, švihl tam prostě popisek "milenka". Zákon bulváru.

Naštěstí ale v téhle zemi platí i jiné zákony, které vydavatele týdeníku Spy včera doběhly. Pravomocný verdikt po odvolacím řízení zní takto: Vydavatelství Bauer Media (Spy vydávalo do dubna 2014) má manželům Vetchým vyplatit odškodné ve výši 700 tisíc korun.

Ondřej Vetchý, Ema Švábenská a Aňa Geislerová. Info pro dělníky bulváru - dítě ani žena nepatří do rodiny Vetchých.

Právnímu zástupci Bauer Media přijde částka přemrštěná a zváží dovolání. Ondřej Vetchý spolu s manželkou cítí zadostiučinění a vzkazuje nejen dotčeným kolegům ze světa showbusinessu: "Chtěl bych povzbudit všechny lidi, kteří ztratili víru ve vymahatelnost zákona v této zemi. Bojujme za věci, ve které věříme. I díky tomu naši společnost zkultivujeme. Je dobré nerezignovat, ale bojovat za pravdu."

Ve stejný den, kdy se Vetchý dočkal satisfakce, probíhalo ještě jedno líčení. Herečka Aňa Geislerová v něm žaluje bulvár z šíření informace, že jí sociálka vezme děti kvůli její špatné výchově. Neměla by si dát lekci občanské nauky spíš bulvární média?