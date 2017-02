Noc reklamožroutů se blíží. SOUTĚŽTE o volňásky na pražskou a brněnskou část programu

16.2.2017 /13:30/

Další ročník Noci reklamožroutů je za dveřmi. Opoulentní přehlídka toho, kam až se dá v komerční branži zajít, letos bude probíhat ve dvou časech a na dvou místech - v pražském Kině Lucerna zahájí v pátek 24. února v 19:00, v brněnském Klubu Fléda v sobotu 4. března taktéž v 19:00. Ve spolupráci s organizátory akce vám přinášíme soutěž o volňásky na obě části programu.

Před samotnou soutěží si ale pustíme jedno reklamní video, které koncem loňského roku zaznamenalo solidní odezvu. Navíc disponuje řadou prvků a ingrediencí, jež mají "reklamožrouti" rádi - nechybí jistá dávka kontroverze, humor, nadhled a dobrá filmařina.

Největší světová reklamní show PLAYSTATION NOC REKLAMOŽROUTŮ přinese i letos reklamy chytré, inteligentní, exotické, ale také kontroverzní podpásovky či historické spoty. Diváci si mohou znovu vychutnat přehlídku toho nejlepšího, co svět reklamy za poslední rok vytvořil. Reklamožrouty čeká také bohatý doprovodný program. Ve hře budou konzole PlayStation, kultovní fotoaparáty Instax Mini od společnosti Fujifilm a mnoho dalšího.

Chcete být zdarma u toho? Ve spolupráci s organizátory přehlídky vám přinášíme soutěž o 3x2 vstupenky na pražskou a brněnskou část Noci reklamožroutů.

Jaká jsou pravidla soutěže? Do pondělí 20. února 2016 do 12:00 napište 3 nové komentáře k filmům (delší než 250 znaků) a na e-mail soutez@kinobox.cz (předmět: "reklamozrouti2017") zašlete váš nick name a poznámku, zda v případě výhry chcete volňásky do Prahy nebo Brna. Šest vylosovaných obdrží dvě vstupenky na Reklamožrouty.

A na samotný závěr uvádíme reklamní leták jednoho fiktivního hypermarketu, kolem něhož se před necelými 13 roky rozpoutalo hotové peklo. Jedni mluvili o skvělém tahu dvou dokumentaristů, kteří se vysmáli obchodním řetěžcům. Jiní psali o podvodu na nic netušících nakupujících.