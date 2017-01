Ben Affleck nakonec nebude režírovat Batmana

31.1.2017 /10:00/

Pár týdnů zpátky Ben Affleck naznačil, že to s jeho režií sólovky Batmana není zdaleka tak jisté. Poté fanoušky v Jimmy Kimmel live uklidnil, že s režií stále počítá. Nyní bohužel vydal oficiální prohlášení, že film točit nebude.

"Jsou postavy, které mají zvláštní místo v srdcích miliónů lidí. Hrát tuhle postavu vyžaduje soustředění, vášeň a ten nejlepší výkon, jaký můžu podat. Jasně se ukázalo, že nejsem schopný dělat obojí najednou se stejnou intenzitou. Společně se studiem jsme se proto rozhodli najít někoho, kdo se mnou bude na tomhle masivním filmu režijně pracovat. Stále se budu na filmu hodně podílet, ale nyní hledáme režiséra," uvedl ke svému odstoupení Affleck. Možná si říkáte, proč najednou taková opatrnost ohledně práce před i za kamerou. Inu, na vině je podle všeho letošní propadák Pod rouškou noci.

Nadějně vypadající gangsterka u kritiků pohořela, jde o nejhůře hodnocený film Affleckovy režijní kariéry a co je nejhorší, snímek extrémně propadl v kinech. Rozpočet byl 65 milionů dolarů a z amerických kin si film odnesl pouhých 10. Ani ve zbytku světa diváci nejeví zájem a něco takového zřejmě dostatečně vyděsilo hlavouny ve Warner Bros., aby Afflecka z režie stáhly.

Je to škoda? Jednoznačně. Pokud se ale sám Affleck skutečně na dvojí roli u komiksového blockbusteru necítí, je rozhodně lepší, že film točit nebude (protože takový autor by měl podobný projekt točit proto, že chce a né jen kvůli kreditu a tržbám). Bude zajímavé sledovat, s jakou alternativou se studio vytasí. Affleck má možná teď na kontě propadák, to ale nic nemění na tom, že je schopný a talentovaný filmař, jehož nahradit nebude lehké.