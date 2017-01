Shia LaBeouf byl zatčen na protitrumpovské akci

27.1.2017 /10:45/

Shia LaBeouf nenudí. Bývalá hvězda Transformers a Indiana Jonese se v posledních letech baví tím, že na sebe strhává pozornost různými způsoby (například tak, že stráví 24 hodin ve výtahu nebo ho ožení Elvis).

K zatčení LaBeoufa došlo v New Yorku na happeningu, který byl živě přenášen na internetu. Herec umístil na venkovní zeď uměleckého Muzea v Queensu kameru, která vysílala přímý přenos z akce nazvané He Will Not Divide Us (v překladu "On nás nerozdělí"). Smysl akce je následující - od 20. ledna, tedy momentu, kdy se konala inaugurace Donalda Trumpa, je možná na kameru veřejně promlouvat. Sám LaBeouf nicméně upozornil, že akce není výhradně namířena proti Trumpovi, ale měla by vést k tomu, aby na sebe lidé byli milejší a společnost nebyla zbytečně rozdělována. Performance potrvá celé Trumpovo volební období, 24 hodin denně a organizátoři vyzvali veřejnost, aby kdykoli přišel a vyřkl větu "He Will Not Divide Us".

A proč skončil LaBeouf ve vězení? Před kamerou vystoupil neonacista, který prohlásil, že Hitler neudělal nic špatného. Na to LaBeouf, který má židovské kořeny, přirozeně reagoval. Promlouvajícího údajně odstrčil a muž spadl na zem. Následovalo zatčení herce. Po pár hodinách byl propuštěn a se slovy „Nic nás nerozdělí“ zamával před policejní budovou svým příznivcům.

Vzhledem k LaBeoufově temperamentní povaze a faktu, že instalovaná kamera přitahuje i řadu odpůrců (kdosi v Trumpově masce před ní například nechal kbelík s vodou a nápisem „Slzy liberálů“), můžeme si být jistí tím, že se nějakého divokého hercova výstupu před muzeem ještě dočkáme.