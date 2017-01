19.1.2017 /08:30/

Channing Tatum a Tom Hardy by mohli převzít dohled nad Triple Frontier

Snímek Triple Frontier čeká na svou realizaci a premiéru již několik let a stále se mu nedaří najít cestu. Přesto by ale mohlo dojít ke změně. Podle posledních zpráv mají o projekt zájem Tom Hardy a Channing Tatum, kteří by se mohli ujmout hlavních rolí.