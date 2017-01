Recenze: Pod rouškou noci - jaký je nový režisérský počin Bena Afflecka?

11.1.2017 /11:15/

Boston, mezi světovými válkami. Joe Coughlin (Ben Affleck) je nedůležitý lupič, který chodí s milenkou šéfa irské mafie (Sienna Millerová). Rozhodnou se spolu utéct, ale šéf italské mafie na to přijde a vydírá Joeho, aby pro něj pracoval. Joe místo toho chce s milenkou utéct, ale ta ho zradí, irský mafián ho skoro zabije, Joe stráví několik let ve vězní a pak začne v rámci pomsty pomáhat italskému mafiánovi s expanzí na Floridu.

Zde se skamarádí s šéfem kubánské mafie a šéfem policejní mafie (Chris Cooper), najde si kubánskou manželku (Zoë Saldanaová), zachrání dceru policejního mafiána (Elle Fanningová) před osudem horším než smrt, ale z té se stane hardcore křesťanka a začne Joeovi kazit jeho obchodní plány, což je ještě problematičtější, než když mu je kazil zdejší Ku Klux Klan.

Joe se rozhodne nějak to řešit, ale času je málo, a zdá se, že italský mafián přijede na Floridu, aby vše osobně s Joem radikálně vyřešil...

Ben Affleck (režisér) se rozhodl natočit filmovou verzi stejnojmenné knihy Dennise Lehana. Bohužel, tato adaptace nedopadla zdaleka tak dobře jako starší Lehanova kniha Gone Baby Gone (2007). V ději se vyskytuje hromada postav (ještě mnohem více, než je zmíněno v předchozích odstavcích) a spousta různých odboček a kliček, a je toho všeho příliš moc na dvouhodinový film.

Ledacos asi muselo být oproti knize vypuštěno nebo zjednodušeno, takže mnohé postavy nakonec fungují jen jako jakési rekvizity, které musejí v určitou chvíli udělat osudovou věc X, aby se děj mohl pohnout dál. Nemají jiný důvod existence, většinu filmu jsou někde mimo děj a nedozvíme se o nich dost informací, takže jsou nám fuk.

Něco velmi podobného platí o mnohých zvratech tohoto filmu. Každou chvíli se dozvíme nějakou zásadní informaci, například že Joe cosi důležitého udělal díky tomu, že má velmi dobré kontakty v Los Angeles, ale do té chvíle jsme o těch kontaktech nic netušili, a dál je už nikdo nezmiňuje. Celá Joeova kariéra (z řadového lupiče na gangsterského bosse) pak působí až příliš závratně a tudíž nedůvěryhodně.

No a pak je tu ještě ta drobnost, že Ben Affleck (herec) není v hlavní roli bůhvíjak dobrý. Nebo se do ní možná od začátku nehodil a je to špatný casting. Nebo špatná režie Bena Afflecka (režiséra).

V tomhle filmu je spousta náznaků něčeho hodně kvalitního. Některé scény a někteří herci v něm sem tam zazáří. Ale jde zatím o nejslabší Affleckův režijní počin a v této podobě by bylo lépe udělat z něj vícedílnou minisérii na HBO, kde by se děj mohl patřičně rozmáchnout a postavy by dostaly potřebnou hloubku.

Hodnocení: 50%

