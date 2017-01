Benedict Cumberbatch je vzdáleným příbuzným tvůrce Sherlocka Holmese!

8.1.2017 /12:00/

Herec Benedict Cumberbatch proslul jako Sherlock Holmes, přičemž momentálně odstartovala již 4. série seriálu. Aby toho na fanoušky nebylo málo, agentura AP s odvoláním na web ancestry.com uvedla, že je Cumberbartch vzdálený bratranec Sira Arthura Conana Doylea, tvůrce postavy slavného detektiva.

K odhalení došlo díky samotnému seriálu. Mluvčí webu ancestry.com Dallin Hatch řekl, že je nikdo nepožádal o to, aby rozkryli Doyleův a Cumberbatchův rodokmen. Protože jsou ale zainteresovaní výzkumníci milovníci seriálu, pustili se do odhalování příbuzných sami a výsledek je více než překvapil.

Ukázalo se, že Cumberbatch je šestnáctý bratranec z třetího kolena sira Arthura Conana Doyla. Vysvětlovat dopodrobna celou linii by bylo... náročné a nebudeme se proto do toho raději pokoušet. Propojení obou mužů je ale podle všeho jisté a sám Cumberbatch o slavném předkovi údajně nevěděl.

Co k tomu dodat... Doyle by měl nepochybně radost, že to zůstalo v rodině.