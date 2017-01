Underworld 6? Kate Beckinsale se dalšímu dílu nebrání.

5.1.2017 /18:00/

U nás jsme sice na poslední díl série Underworld, který nese podtitul Krvavé války, mohli vyrazit už začátkem minulého měsíce, v Americe ale film startuje až tento týden. Kate Beckinsale si proto užívá povinné PR kolečko s novináři.

A přirozeně došlo na otázku, zda by byla ochotná si zahrát v Underworld 6. Dříve většinou na další pokračování mávla rukou s tím, že už toho bylo dost. Tentokrát si ale nechala vrátka otevřenější. "Hodně záleží na tom, jestli budou mít zájem diváci, protože my nutně nepotřebujeme natočit další. Nikdy jsem se neupsala roli, dokud nebylo jasné, jakým směrem se koncept vyvine. Hodně to záleží na tom, jestli najdeme další místo, kam má smysl jít."

Krvavé války sice mají bídné recenze, ale tohle sérii tak nějak provází celou její existenci. Tudíž se nedá moc odhadnout, jestli to tržby negativně ovlivní. Předchozí díl zaválel (celosvětové tržby 160 milionů), pětku premiéra v Americe (a mnoha dalších trzích) teprve čeká, přesto již vydělala 42 milionů. S největší pravděpodobností se tak minimálně ještě jednoho dílu dočkáme.