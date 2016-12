Julia Roberts míří na televizní obrazovky v nové minisérii Today Will Be Different

23.12.2016 /13:00/

Seriál bude vycházet ze stejnojmenného bestselleru Marie Semple, která se sama ujme scénáře a bude působit i jako výkonná producentka spolu s Megan Ellison a Sue Neagle.

Julia Roberts se ujme hlavní postavy příběhu Eleanor Floodové, která se rozhodne, že zrovna dnešní den je tím správným dnem na řešení drobností, které celou dobu odkládala. Ovšem člověk míní a život mění, třeba v podobě syna simulujícího nemoc, nezdárného manžela a bývalého kolegy s šokujícími paměťmi. To vše se odehraje v jednom jediném dni. Today Will Be Different je zábavný a citlivý příběh o vynalézavosti, sesterství a nutnosti čelit našim bývalým já, abychom mohli konečně začít žít.

Roberts bude seriál i produkovat. A kdo by měl knihy Semple rád, tak vězte, že se připravuje i filmová verze jejího románu Kde se touláš, Bernadetto? v režii Richarda Linklatera. Opět se scénářem od samotné autorky.