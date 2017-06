„Dělení na hodnotné a superhrdinské komiksy je zavádějící,“ tvrdí organizátor CRWECONU

20.6.2017 /14:30/

V sobotu proběhl dvanáctý ročník Crweconu, tuzemské akce sdružující fanoušky komiksu. Milovníci přemýšlivých komiksů a superhrdinů, které čím dál častěji vídáme i na plátnech kin, se scházejí na pražském srazu pravidelně již dvanáct let. O akci jsme si povídali s jejím organizátorem, komiksovým fanouškem a spolumajitelem nakladatelství Crew Jiřím Pavlovským.

Jiří Pavlovský na sobotním CRWECONU

Crwecon má za sebou již 12 ročníků. Vzpomenete si ještě na ten první?

Matně. Bylo to v kině Aero, kde byl jen jeden sál, ale dalo se tam sedět příjemně venku. To je, myslím, naše modus operandi. Dát lidem místo, kam by si mohli sednout. Zbytek je nepovinný.

Byly inspirací srazy ze zahraničí? A jak pořádání conu pomohlo byznysově nakladatelství Crew?

Když jsme začínali, byla to akce, kterou pořádali tak dva lidi, čili jsme se sice mohli inspirovat, ale rozhodně jsme se zahraniční akce nesnažili napodobovat. Crwecon vznikl ve chvíli, kdy skončil ComiCZcon a nebylo nic jiného – a my se báli, že bez nějakého prostoru k setkáním u nás komiks zamrzne. Chtěli jsme vytvořit místo, kde by se lidi mohli potkat a přesvědčit se, že v tom nejsou sami. A kde by mohli případně i udělat první kroky do komiksového oceánu.

Což samozřejmě nebylo úplně nezištné, protože komiksy vydáváme, takže jakákoliv podpora komiksu je pro nás dobrá - ale stejně tak to pomohlo a pomáhá i ostatním vydavatelům. Zvláště, když se kromě Crweconu vlastně nic jiného (v rámci klasického komiksu) dlouhodobě neudrželo. Co se týče conů jsme malí, ale houževnatí.

Co na Crweconu táhlo nejvíc? A stane se vám ještě po letech, že vás na srazu něco překvapí – vychytaný kostým, odhodlanost lidí a podobně?

Kostýmy jsou super. Tenhle ročník bylo více cosplayerů než obvykle a hodně nás to potěšilo. To akci vždycky oživí. A co táhne? Komiks. Vždycky jsou plné vydavatelské panely, kde firmy představují své edičáky a odpovídají svým čtenářům. Velký zájem je o burzy, kde fanoušci můžou nakoupit věci, které jim chybí ve sbírce. Táhnou i přednášky o novinkách a nejzajímavějších komiksech minulého roku. A obrovsky táhne možnost setkat se zase po roce s podobně naladěnými lidmi.

Z letošního CRWECONU (foto: Petr Nekvinda)

Dá se obecně říct, jak moc je con komerční-mainstreamová akce, kde třeba uzurpuje prostor Marvel a hodnotnější díla se krčí v koutku u věrného publika? Nebo se pletu?

Obávám se, že z Crweconu moc peněz není. Ani od lidí nechceme vstupné. Je to pořád pod heslem „fanoušci sobě“. A tenhle rok měl na Crweconu křest James Stafford s Truchlivým amoretem pražským, což není zrovna Marvel. Nedávno tam prezentoval svůj komiks český tvůrce žijící v Americe Aleš Kot – a i v Top Tenech převládají věci od Image a „dospělejších“ nakladatelství. Ale ano, přece jen nám sedí víc inteligentní mainstream. Ono to dělení na „hodnotné“ a „superhrdinské“ komiksy je dost zavádějící. Jde vždycky o autory a to, o čem a jak vyprávějí.

Jak si vede vůči zahraničním komiksům ten český? Jsou mu čeští čtenáři a fanoušci věrní?

Tak pokud se Čechovi něco povede, tak v nás samozřejmě vybublá skrytý vlastenec. A kvalita českých tvůrců je rozhodně velká. Koneckonců, na každém Crweconu je dražba kreseb českých výtvarníků – což je jeden z nejpopulárnějších programů. A slavní čeští kreslíři tam i malují návštěvníky a honorář pak jde na charitativní účely.

Z letošního CRWECONU (foto: Petr Nekvinda)

Kterou komiksovou postavu máte nejradši?

Nic originálního ze mě asi nevypadne. Spider-Man, Batman, Hulk… ale vždycky závisí na tom, kdo ji zrovna píše. Když máte zajímavého autora, najednou se stane hvězda i z vyloženě vedlejší postavy jako je Silver Surfer. Nebo Vision. Nebo Squirell Girl – což je dívka, která má sílu a schopnosti veverky. Pro fanouška v roli vydavatele je asi vždycky nejtěžší rozlišit to, co se líbí jemu – a co by se mohlo líbit i ostatním čtenářům.

Co přivedlo ke komiksu vás?

Byla to klasická - spoustou noh vyšlapaná - cesta. Čtyřlístek, Asterix, Pif… Pak polské vydání Spider-Mana a Batmana (dobře, to už u nás tak běžné nebylo, ale Poláci byli v tomhle mnohem před námi) a nějak mi to už zůstalo. Přes výhrůžky lidí, že dospěju a přestane mě to bavit, k tomu pořád ještě nedošlo.

Z letošního CRWECONU (foto: Petr Nekvinda)

Už jsou pryč časy, kdy se komiks bral povrchně jako čtivo pro děti?

To určitě. I u nás je už komiks respektovaný jako samostatné médium, které může obsahovat všechno. Od životopisů až po gangsterku. Milostný příběh i horor. Umění i zábavu. Je to něco mezi literaturou a filmem a má to výhody obou. Může text podtrhávat kresbou, může dávat důraz na detaily, zastavit okamžik a vychutnat si ho, může přenášet emoce i samotnou kresbou a zabarvením. Kupříkladu jsme teď nedávno vydali Sienkiewiczovu a Millerovu Elektru (což je mimochodem hezký případ toho, jak se nedá rozlišovat mainstreamový a umělecký komiks), kde se kresba mění podle rozpoložení hrdinky – od realistických maleb až po syrově nadrásané kresbičky.

Na co se od Crwe můžou fanoušci komiksu v blízké době těšit?

Fanoušci komiksů se od nás na něco můžou těšit skoro neustále, máme kolem stovky komiksových titulů ročně, ze všech možných žánrů a stylů. Mangu, Evropu, humor, dětské komiksy, superhrdiny, fantasy, sci-fi, drama, kriminálky, umění… Pro každého něco.

Ale kupříkladu brzy vyjde nová Modrá Crew, kde se zaměřujeme na evropský komiks. V každém čísle téhle série najdou čtenáři hned dvě knihy slavných komiksových řad – a o tom, co vyjde příště, rozhodují sami předplatitelé. Teď vybrali Třetí zákon, což je historický příběh ve stylu Jména růže či Šifry mistra Leonarda.

Z letošního CRWECONU (foto: Petr Nekvinda)

Velký hitem je hororová série Živí mrtví (ano, běží i v televizi – ale komiks je lepší) a od slavného spisovatele Chucka Palahniuka jsme vydali nejen pokračování Klubu rváčů, ale chystáme od něj i další pecku - omalovánky. Vážně, velmi nerelaxační omalovánky jménem Návnada – čili několik jeho zbrusu nových krátkých povídek, bohatě ilustrovaných slavnými komiksovými výtvarníky.

Bude další komiksový Zaklínač, Batman, Soudce Dredd, barevný Sandman od Neila Gaimana, pro příznivce mangy další Tokijský ghúl… a na Crwecon jsme vydali další komiks od mistra evropské erotiky, kompletní sérii Klik od Milo Manary! Máme netové stránky a jsme i na facebooku, takže se můžete mrknout sami.

