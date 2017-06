Recenze: Holky na tahu - jaká je nová komedie se Scarlett Johansson?

20.6.2017 /09:00/

Scarlett Johanssonová se vydává se čtyřmi nejlepšími kamarádkami do Miami, aby si zde užila rozlučku se svobodou. Situace se zkomplikuje ve chvíli, kdy nejtlustší kamarádka omylem zabije striptéra a je potřeba uklidit tělo. Kromě toho si Scarlettin snoubenec myslí, že se svatba zrušila, a jede za ní. Kromě toho, ve vedlejší vile žije párek staších nymfomanů a chtěl by s děvčaty souložit. A kromě toho...

Holky na tahu (2017) mají poměrně specifické cílové obecenstvo. Je to film pro ženy, kterým je třeba už přes 30, mají nějakou tu kariéru, případně rodinu, ale těší se, až se spolu sejdou, ožerou, zdrogují, poblijou a zaplatí si striptéra, což všechno komentují těmi nejsprostšími dialogy o drogách, penisech, vagínách, menstruaci a tak dále, jak už to holky dělávají. Neříkám, že takové ženy neexistují, jen se obávám, že jich u nás je značně menší procento než v USA.

Všechno tohle se dá víceméně vytušit z trailerů, takže divák aspoň ví, na co jde. Ale pokud náhodou čeká nějaké příjemné překvapení, nedočká se ho. Děj je opravdu strašlivě chatrný (jde sice mimo jiné o zabití a uklízení mrtvoly, ale je to jen jedna z několika nedotažených podzápletek) a vtipné dialogy téměř neexistují.

Netvrdím, že film není vtipný. Je v něm dost zábavných hlášek, ale skoro vždy to jsou jednotlivé hlášky, které pravděpodobně vznikly v rámci improvizace. Nedočkáme se žádného nápaditého dialogu, ve kterém by humor nějakým způsobem gradoval, nebo dokonce někam směřoval. Většina těch ženských jsou dobré komičky, ale většinou mezi sebou nemají chemii. Některé společné scény jsou dokonce tak podivně sestříhané, jako kdyby při jejich natáčení nebyla všechna děvčata společně v jedné místnosti. A Scarlett je ve filmu podezřele málo, vzhledem k tomu, že je uváděna na prvním místě titulků.

A jak už je pro dnešní Hollywood typické, dočkáme se detailních záběrů na nejtvrdší drogy, krev i smrt, je v něm i sex, ale nikdy neuvidíme dámskou bradavku, natož pohlavních orgány...

To nejlepší, co můžu o tomhle filmu napsat, je, že divák dostane to, co je mu slibováno, a že by většina těch hereček mohla někdy hrát v nějaké opravdu super komedii. Ale nějak mi to ke spokojenosti nestačí.

Asi to bude i tím, že už nejsem třicetileté děvče.

Hodnocení: 50%