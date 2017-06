Netradiční animovaná podívaná Kniha života se dočká pokračování

21.6.2017 /12:00/

Animák Kniha života spatřil světlo světa v roce 2014. Dlouhou dobu nic nenasvědčovalo tomu, že bychom se měli dočkat pokračování. Nyní přišel režisér jedničky Jorge R. Gutierrez s tím, že se studiem Reel FX Animation natočí druhý díl, a to ve 3D!

„Pokračování vzniklo na základně toho, že se lidé ptali, co se s postavami stalo dál, co se stalo Bohům?“ Uvedl Gutierrez. „Dvojka bude na tyto otázky odpovídat a bude podivným způsobem pokračovat v příběhu těch, které jsme milovali v prvním díle. Jsem velký fanoušek romantických filmů. Vždy se snažím přijít na to, co se dělo pak. A to je něco, na co se budeme ptát.“

Kniha života okouzlila jedinečným stylem vizualizace, vtipným neotřelým příběhem a nadupaným soundtrackem. Hlavní hrdina Manolo je na vážkách, zda naplnit očekávání rodiny nebo jít za svým srdcem. Než-li se rozhodne, kterou cestou jít, pouští se do neuvěřitelné dobrodružství, jež pokrývá tři fantastické světy, ve kterých musí čelit svým nejhlubším obavám.

„The Book of Life 2 bude technicky i vizuálně pokračovat v úžasném světě, který Jorge v prvním snímku vytvořil,“ nechal se slyšet Chuck Piel, jeden z ředitelů Reel FX. „Původní snímek byl v mnoha ohledech zlomový a my doufáme, že dvojka si povede stejně.“

Kniha života měla rozpočet 50 milionů dolarů. Celosvětově si přišla na 100 milionů dolarů, takže si na sebe dokázala poměrně slušně vydělat. Teď je otázkou, zda zaboduje i její mladší bratříček. Nemělo by to být ale složité, neboť si první film vybudoval velmi věrnou fanouškovskou základnu.

Gutierrez, jeho žena Sandra Equihua a Paul Sullivan zašli dokonce tak daleko, že pro The Book of Life 2 již vytvořili i první vizi plakátu (viz. výše). Tak se nechme překvapit, jestli ho studio nakonec i použije.