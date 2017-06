CRWECON zve na sraz přátel komiksu a vyhlašuje SOUTĚŽ o kultovní mangu Ghost in the Shell

16.6.2017 /13:30/

V sobotu 17. června propukne v časných dopoledních hodinách v pražském Cross Klubu již dvanáctý ročník populárního CRWECONU. Oslava komiksové tvorby a všeho, co se kolem ní točí, slibuje nabitý doprovodný program. Akci pořádá nakladatelství Crew.

Na co se v rámci 12. ročníku CRWECONU můžete těšit? Ve třech přednáškových sálech se postupně setkáte s autory pořadu "Komiksář", Dan Černý pokřtí pětidílnou knižní sérii ze světa Strýčka Skrblíka od Nakladatelství Egmont, předána bude komiksová cena "Fabula Rasa", komiksoví nakladatelé se podělí o své plány a budou se dražit originální kousky od předních českých výtvarníků.

Kromě toho vás čeká obrovská hromada MANGY, které je vyhrazen třetí přednáškový sál. Tady se budou probírat novinky jako je třeba kniha o japonské popkultuře "Planeta Nippon" nebo letošní sbírka tuzemské mangy "Vějíř". Na místě nebudou chybět prodejní stánky, populární burza nebo místnost s deskovými hrami.

Zkrátka nepřijdou ani nejmenší návštěvníci CRWECONU. Pořadatelé pro ně přichystali koutek Lektorník, v němž v dítkách zažehnou nutkání stvořit vlastní komiks. V malířské dílně bude Petr Kopl vytvářet kresby výměnou za příspěvek pro charitativní účely.

Z loňského CRWECONU.

Protože je letošním tématem CRWECONU japonský komiksový žánr manga, připravili jsme si pro vás ve spolupráci s nakladatelstvím Crew soutěž o tři publikace kultovního díla Ghost in the Shell. Dílo Shirow Masamuneho se věnuje hranici mezi člověkem a strojem, vražedným hackerům, kteří se dokáží nabourat do lidského mozku. Mrazivá a vizionářská manga se stala předlohou animovaného a hraného filmu. Nakladatelství Crew splatilo letošním vydáním zásadní komiksový dluh.

Co musíte udělat pro to, abyste mohli jeden ze tří komiksových výtisků vysoutěžit? Do pátku 23. června 2017 do 12:00 napište 3 nové komentáře k filmům (delší než 250 znaků) a na e-mail soutez@kinobox.cz (předmět: "crwecon") zašlete váš nick name. Tři vylosovaní výherci se mohou těšit na kultovní mangu Ghost in the Shell.