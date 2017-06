Recenze: Pobřežní hlídka - místo letního osvěžení studená sprcha

15.6.2017 /14:30/

Měla to být sázka na jistotu. Po vzoru hitu 21 Jump Street se z původně vážného (ale kultovního) televizního seriálu udělá komediální filmová verze, hvězdně obsazená a s cameo výstupy původních herců. Co by se mohlo pokazit?

Filmová Pobřežní hlídka režiséra Setha Gordona (Šéfové na zabití) sleduje divákům dobře známého strážce pobřeží Mitche Buchannona (Dwayne Johnson). Mitche miluje celá pláž a on miluje jí. Když se v písku začnou kupit mrtvoly a vše souvisí s drogami, přirozeně to hrdinovi nevoní a začne se svým týmem plavčíků věc vyšetřovat. Současně se musí vypořádat s nezodpovědným nováčkem Mattem Brodym (Zac Efron).

Úspěch 21 Jump Street konečně studiím ukázal, jakým způsobem lze oživovat kdysi kultovní, ale dnes již úsměvné televizní seriály na velkém plátně. V Paramount Pictures se rozhodli model aplikovat na adaptaci Pobřežní hlídky, která kdysi proslula sexy těly zpomaleně běžícími po pláži. Zajistili si správné (=šukézní) herce, komediálního režiséra a hned 6 lidí, kteří psali scénář. Bohužel, z první ligy jsme přestoupili do okresního přeboru.

Pokud je série Jump Street áčkové zábava, Pobřežní hlídka je dílem B týmu. Nic podstatného papírově nechybí, vtipy jsou ale nucené, tempo pomalé, akce je málo, zápletka i na poměry žánru přehnaně zjednodušená a opravdu zábavných situací minimum. Nejvýraznější komediální scény (z toho 2x s penisem) se plácají v neschopnosti pointy dotáhnout. Málokdy na něco tak dokonale sedí rčení "dojení mrtvé krávy". Ten film, bez zbytečného okecávání, zkrátka není vtipný. A to je u komedie dost zásadní problém.

To jediné, co filmová Pobřežní hlídka nakonec zvládá, je ona povrchní struna, kterou proslul i původní seriál - tedy ukazování vypracovaných těl v těsných plavkách. Tohle autoři zvládli na výbornou. Pánům se svaly doslova derou z trikotů a dámy oslňují pevným předkem i zadkem svých těl. Ale to je vše. A i to se samozřejmě postupem času zají.

Zamrzí to o to víc, že na filmu pracovali talentovaní lidé před i za kamerou. Kouzlo ale tentokrát nezafungovalo. Snímek postrádá scénář, který by nabídnul opravdu vtipné momenty a improvizace (jež podle zkažených záběrů na konci filmu měla při natáčení své slovo) to nemůže zachránit, neboť v obsazení chybí nějaký opravdu zkušený komik. Je to ohromná škoda. Tohle není Jump Street na vodě. Tohle je leklá ryba na pláži.

Hodnocení: 40%

P.S.: Úvodní titulky přislíbí účast hned dvou herců z původního seriálu. Bohužel se není na co těšit. Jeden předvede slabé cameo o několika větách a ten druhý se doslova mihne na pár vteřin. Ani tohle filmaři nezvládli.