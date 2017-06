Melissa McCarthy se stane maželkou Santa Clause

20.6.2017 /12:00/

Melissa McCarthy připravuje se svým manželem režisérem Benem Falconem novou muzikálovou komedii s názvem Margie Claus. Herečka se samozřejmě ujme ústřední role a jak název snímku napovídá, stane se paní Clausovou. Tedy ženou nejžádanějšího otylého muže v červeném stejnokroji na světě.

Řeč je samozřejmě o Santa Clausovi. Ten se v příběhu z pera Damona Jonese a Bena Falconeho na Štědrý den ztratí. Je tedy na paní Clausové, aby se vydala z pohodlného domova na Severním pólu a spolu s neobvyklou skupinou přátel zachránila jak Santu, tak i celé Vánoce.

Studio New Line Cinema plánuje premiéru Margie Claus na listopad roku 2019. Do té doby nás ale čeká ještě jedna komedie od manželského dua McCarthy/Falcone, a to snímek Life Of The Party, která by měla zamířit do kin v květnu příštího roku a zavede nás na půdu univerzitního kampusu.

Melissa McCarthy v Krotitelích duchů

A komu by to nestačilo, může se na Melissu tešit i v životopisném dramatu Can You Ever Forgive Me? V tom se ujala role novinářky, spisovatelky a padělatelky Lee Israelové.