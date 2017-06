Zemřela Anita Pallenberg, herečka a bývalá partnerka Keitha Richardse

14.6.2017 /17:10/

Byla známá především ve světě modelingu, kde se stala ikonou. Před kamerou stála od roku 1967. Objevila se třeba ve filmu Candy po boku Marlona Branda, v kultovní Barbarelle nebo v bizarním drogovém filmu Představení.

Anita Pallenberg se narodila 25. ledna 1944 za německé okupace v Římě. V mládí odešla z Itálie nejdříve do Německa pracovat jako modelka, nějakou dobu poté strávila i v okruhu Andyho Warhola v New Yorku.

Osudovým momentem bylo, když ji kamarád propašoval na koncert Rolling Stones v Mnichově. Své jméno spojila hned s třemi členy kapely. Nejvýznamnější románek měla s kytaristou Keithem Richardsem. Nakonec měli tři děti a vydrželi spolu až do roku 1980. Bohužel, během natáčení bizardního snímku Představení, kde hrála s Mickem Jaggerem, začala brát tvrdé drogy, což byl pro ní začátek konce. Tento „pád do pekel“ popsal ve svých vzpomínkách i sám Richards. Nějakou dobu žila i s Brianem Jonesem

Několik písní kapely (například "Angie" nebo "You Got The Silver") byly napsány přímo pro ní. Pallenberg zemřela v úterý z neznámých příčin.