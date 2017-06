Recenze: Skokan - jaký je nový film Petra Václava?

13.6.2017 /11:30/

Mírně retardovaný Rom Julius je propuštěn z basy. Chvíli se snaží nějak protloukat, ale pak náhodou v televizi zaslechne, že v Cannes se scházejí herecké hvězdy a všichni se tam mají dobře, takže udělá jedinou logickou věc: Na kus lepenky si napíše "KAN" a stoupne si k silnici. Cesta za blahobytem začíná!

Mno. V úvodím popisu děje poněkud lžu. Stejně jako lže trailer a presskit k tomuto filmu. Skokan (2017) není komedie o tom, jak se Rom protlouká mezi filmovými hvězdami. Na začátku filmu sice dojde k tomu, že se Julius do Cannes vydá, ale tam pronese sotva několik vět, různě se prochází, zpívá na nároží, všechno okukuje a pak se vydává dál, do jiných krajin a zemí. Má jeho cesta nějaký cíl? Možná se snaží najít svou dávnou lásku, která se teď prostituuje v Itálii a občas se mu zjevuje. A možná ne...

Moc se mi líbil předchozí film Petra Václava Nikdy nejsme sami (2016). Bohužel, Skokan má mnohem blíže k ještě staršímu Václavovu filmu Cesta ven (2014), který se mi líbil o něco méně.

Skokan (to je vězeňský slang pro "chlapíka, který umí proplouvat nástrahami života a nic si z nich nedělá") je stejně jako Cesta ven natočen "dokumentárním způsobem" a většina jeho představitelů jsou neherci (včetně hlavního hrdiny). To znamená, že většina scén vzbuzuje dojem, že kamera náhodou stojí opodál Roma nebo skupiny Romů, kteří se tak nějak poflakují životem. Na rozdíl od předchozích Václavových filmů se tentokrát projevuje, že někteří neherci jsou neherci, stydí se a hrají velmi špatně.

Bohužel (pro mě), film má strašlivě řídkou zápletku, respektive téměř žádnou zápletku nemá. Nevíme, proč byl Julius ve vězení. Nevíme, o co se snaží po propuštění (pokud o něco). Cestou do Cannes dostane reproduktor. V Cannes 20 minut chodí po městě, okukuje, krade, zpívá do reproduktoru, prohodí pár slov s nějakými lidmi (většinou si navzájem vůbec nerozumějí). Vydává se jinam. Vyzpovídá se. Náhodou potká svého kámoše. Pomůže mu zpacifikovat nějakou prostitutku (nevíme co je zač, kde se tam vzala a proč je potřeba ji pacifikovat). Nechá se od prostitutky vyhonit. Nechá si najít svou starou lásku. Láska se najde a válejí se spolu na pláži u moře. To je všechno, na co jsem si vzpomněl, co se zápletky týče. Dialogy téměř neexistují, nebo neobsahují žádné informace.

Film rezignuje na obvyklé filmařské postupy, takže když se např. hrdinovi zjeví na chvíli ta jeho láska, není to doprovázeno žádným trikem nebo nadpřirozeným zvukovým efektem, prostě to děvče (Klaudia Dudová) najednou v jednom záběru je a v dalším není. A logicky si musíte odvodit, že tam pravděpodobně ve skutečnosti nebylo a pravděpodobně to byla vize. Pravděpodobně.

Je mi jistým způsobem sympatické, že si Petr Václav jde vlastní cestou a natáčí brutálně nekomerční film, který brutálně boří obvyklé postupy a je ve svém rozvláčném náhodném chaosu vzácně konzistentní.

Přeji mu, aby získal nějaké ceny na festivalech, ale pro mě to byla brutální nuda.

Hodnocení: 40%

P.S: V presskitu se píše, že jde o komedii. Pokud je to pravda, pak je to pravděpodobně první komedie s nuceným drogováním svázané řvoucí prostitutky.